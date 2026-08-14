Nigel Farage fölényesen legyőzött egy szemeteskukát, meg egy rakás más kalandort, aki legalább kiállt ellene

Farage nem vett részt a hivatalos pénteki eredményhirdetésen, mert mint mondta, nem hagyja, hogy „senkik megalázzák”. Arra is hivatkozott, az essexi rendőrség biztonsági okokból eltanácsolta attól, hogy jelen legyen azon, de ezt hivatalosan nem erősítették meg.

Borítókép: Count Binface és Nigel Farage egy montázson (Fotó: Leon Neal/Getty Images)