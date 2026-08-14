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Nigel Farage fölényesen legyőzött egy szemeteskukát, meg egy rakás más kalandort, aki legalább kiállt ellene

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A brit jobboldal vezére egy időközi választást nyert meg. Count Binface meg a médiamegjelenéseket.

Magyar Nemzet
2026. 08. 14. 11:59
Fotó: Leon Neal Forrás: Getty Images Europe
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Clacton népének kell megítélnie tetteimet 

— mondta akkor Farage, de a westminsteri parlament most közölte, az időközi választás végeztével újraindítják az amiatt felfüggesztett vizsgálatot.  

Farage nem vett részt a hivatalos pénteki eredményhirdetésen, mert mint mondta, nem hagyja, hogy „senkik megalázzák”. Arra is hivatkozott, az essexi rendőrség biztonsági okokból eltanácsolta attól, hogy jelen legyen azon, de ezt hivatalosan nem erősítették meg. 

Borítókép: Count Binface és Nigel Farage egy montázson (Fotó: Leon Neal/Getty Images)

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Az erőlködés veszélye

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A mai liberalizmus – klasszikus, szabadelvű elődeivel szemben – övön aluli módszerekkel dolgozik: erőnek erejével próbál befolyásolni hitet, lelket, tudatot.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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