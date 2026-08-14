Nigel Farage fölényesen legyőzött egy szemeteskukát, meg egy rakás más kalandort, aki legalább kiállt ellene

Clacton népének kell megítélnie tetteimet
— mondta akkor Farage, de a westminsteri parlament most közölte, az időközi választás végeztével újraindítják az amiatt felfüggesztett vizsgálatot.
Clacton népének kell megítélnie tetteimet
— mondta akkor Farage, de a westminsteri parlament most közölte, az időközi választás végeztével újraindítják az amiatt felfüggesztett vizsgálatot.
Farage nem vett részt a hivatalos pénteki eredményhirdetésen, mert mint mondta, nem hagyja, hogy „senkik megalázzák”. Arra is hivatkozott, az essexi rendőrség biztonsági okokból eltanácsolta attól, hogy jelen legyen azon, de ezt hivatalosan nem erősítették meg.
Borítókép: Count Binface és Nigel Farage egy montázson (Fotó: Leon Neal/Getty Images)
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