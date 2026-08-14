Hatáskör hiányában nem döntött érdemben az Alkotmánybíróság a KEKVA-kat érintó alaptörvény-módosításról
Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította a Fidesz és a KDNP beadványát, amelyben az ellenzéki pártok a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, KEKVA-kat érintő tizenhatodik Alaptörvény-módosítást kifogásolták. A testület szerint az indítványban felvetett kifogások valójában a módosítás tartalmára vonatkoznak, amelynek felülvizsgálatára nincs hatásköre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az AB alkotmányosnak találta a rendelkezést, ráadásul az alapítványokat érintő törvényi szabályok vizsgálata külön eljárásban még folytatódik.
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