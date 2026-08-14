A Kovács Mátyást is a soraiban tudó RAAL múlt hétvégén az Anderlecht elleni 2-1-es vereséggel kezdte a bajnokságot, a második fordulóban a Gent érkezik az immár két magyar játékost felvonultató együtteshez.
Esterházy Mátyás szerint a Fradi annyi pénzt akart, ami nem tükrözte a realitásokat
Végleg elhagyta a Ferencváros futballcsapatát a magyar válogatott támadó, Gruber Zsombor, aki Belgiumba igazolt. A játékos ügyeit képviselő Esterházy Mátyás – aki egyúttal Szoboszlai Dominik menedzsere is – elmondta, hogy a belga élvonalbeli La Louviere már korábban is leigazolta volna Grubert, ám a Fradi által meghatározott vételár nem tükrözte a piaci realitásokat. Végül az FTC engedett az árból, a csatár pedig távozott.
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