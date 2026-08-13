Takács Boglárka döntőt futott, mégsem ő zárt a legelőrébb magyarként

Ami a döntők győzteseit illeti, női 200 méteres síkfutásban a brit Amy Hunt (22,19 másodperc), női 3000 méteres akadályfutásban a német Gesa Felicitas Krause (9:12,69 perc), női hármasugrásban az olasz Dariya Derkach (14,60 méter), női rúdugrásban a svájci Angelica Moser (480 centiméter), férfidiszkoszvetésben a szlovén Kristjan Ceh (72,51 méter), férfi 800 méteren az ír Mark English (1:45,26 perc), míg tízpróbában a német Leo Neugebauer (8611 pont) lett az Európa-bajnok.