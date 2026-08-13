Sorsdöntő gól a hajrában, a Ferencváros idén is megéli a nemzetközi kupaőszt

Joseph és Zachariassen is eldönthette volna a továbbjutás sorsát, de előbbi ziccerét bravúrral védte Philipp Schulze, utóbbi pedig kapufát lőtt, így kellett még izgulniuk a zöld-fehéreknek. Nem sokáig kellett: a nyomás ellenére Górnik nem tudott betalálni, és

az 1-1-es döntetlen a Magyar Kupa-győztes továbbjutását jelentette.

A Ferencváros a Mohamed Szalahot is foglalkoztató török Trabzonspor ellen játszik az Európa-liga rájátszásában, a párharcot idegenben kezdi jövő csütörtökön. A Górnik a Konferencialiga-főtábláért a francia Monacóval csap össze, kezdésként hazai pályán.

Európa-liga, 3. selejtezőkör, visszavágó: