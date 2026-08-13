Sorsdöntő gól a hajrában, a Ferencváros idén is megéli a nemzetközi kupaőszt

Joseph és Zachariassen is eldönthette volna a továbbjutás sorsát, de előbbi ziccerét bravúrral védte Philipp Schulze, utóbbi pedig kapufát lőtt, így kellett még izgulniuk a zöld-fehéreknek. Nem sokáig kellett: a nyomás ellenére Górnik nem tudott betalálni, és
az 1-1-es döntetlen a Magyar Kupa-győztes továbbjutását jelentette.
A Ferencváros a Mohamed Szalahot is foglalkoztató török Trabzonspor ellen játszik az Európa-liga rájátszásában, a párharcot idegenben kezdi jövő csütörtökön. A Górnik a Konferencialiga-főtábláért a francia Monacóval csap össze, kezdésként hazai pályán.
Európa-liga, 3. selejtezőkör, visszavágó:
- Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencváros 1-1 (1-0) – továbbjutott: a Ferencváros, 2-1-es összesítéssel
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