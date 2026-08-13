Sorsdöntő gól a hajrában, a Ferencváros idén is megéli a nemzetközi kupaőszt

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A labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában a Ferencváros Lengyelországban lépett pályára a Górnik Zabrze elleni visszavágón. Az FTC az első félidő végén büntetőből szerzett találattal került hátrányba, ám a 82. percben Kristoffer Zachariassen fejese után egy öngóllal egyenlített, így 2-1-es összesítéssel továbbjutott. A nyári selejtezőben még mindig veretlen Fradi a török Trabzonspor ellen dönti el, hogy az El vagy a Konferencialiga alapszakaszába jut.

Wiszt Péter
2026. 08. 13. 20:53
A Fradi Lengyelországban harcolt az Európa-liga-továbbjutásért Forrás: Facebook/Fradi.hu
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Joseph és Zachariassen is eldönthette volna a továbbjutás sorsát, de előbbi ziccerét bravúrral védte Philipp Schulze, utóbbi pedig kapufát lőtt, így kellett még izgulniuk a zöld-fehéreknek. Nem sokáig kellett: a nyomás ellenére Górnik nem tudott betalálni, és 

az 1-1-es döntetlen a Magyar Kupa-győztes továbbjutását jelentette.

A Ferencváros a Mohamed Szalahot is foglalkoztató török Trabzonspor ellen játszik az Európa-liga rájátszásában, a párharcot idegenben kezdi jövő csütörtökön. A Górnik a Konferencialiga-főtábláért a francia Monacóval csap össze, kezdésként hazai pályán.

Európa-liga, 3. selejtezőkör, visszavágó:

  • Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencváros 1-1 (1-0) – továbbjutott: a Ferencváros, 2-1-es összesítéssel

 

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