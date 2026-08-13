Univerzum: kannibálként hízik a világegyetem legnagyobb ismert galaxisa

Ezek a nagy felbontású felvételek tették lehetővé a kutatók számára, hogy pontosan meghatározzák az IC 1101 halvány széleit, valamint megbecsüljék a tömegét is, ami a számítások szerint 3,4 billió, vagyis 3400 milliárd naptömegnyi csillaganyagot tesz ki.
A gigászi galaxis azonban nincs nyugalmi állapotban, mert a megfigyelések arra utalnak, hogy még mindig növekszik. A galaxis széleiről farokszerű anyagképződmények nyúlnak ki, amelyekről a kutatók úgy vélik, hogy az IC 1101 más galaxisokkal való egyesülésének a nyomai.
„ Még mindig gyűjtöget … még nem fejezte be” – mondja Carlos Marrero de la Rosa asztrofizikus, a spanyolországi Tenerifén található Kanári-szigeteki Asztrofizikai Intézet munkatársa, akit a Science News tudományos hírportál idéz. Ezt a fajta növekedési folyamatot a csillagászok galaktikus kannibalizmusnak nevezik.
Az IC 1101 furcsa példája a galaxisok evolúciójának
Marrero de la Rosa szerint cseppet sem könnyű feladat az ilyen hatalmas és falánk galaxisok kiterjedésének a pontos meghatározása. Korábbi tanulmányok ugyan már jelezték, hogy az IC 1101-nek szokatlanul nagynak kell lennie, de azt mindeddig még nem tudták egzakt módon meghatározni, hogy a galaxis széle hol olvad bele a halmaza, az Abell 2029 intergalaktikus terének ritka és diffúz anyagába.
Az IC 1101 több mint egymilliárd fényévnyire található az Abell 2029 galaxishalmaz szívében. E hatalmas csillagváros a saját halmazának legnagyobb fényerejű galaxisaként a legfényesebb halmazgalaxisok kategóriájába tartozik.
A gigász, vagyis az IC 1101 a Kígyó (Serpens) csillagképben található amely a Földtől mintegy 1,07 milliárd fényévre fekvő úgynevezett cD típusú óriás diffúz, vagy más megnevezéssel óriás elliptikus galaxis.
A cD típusú elliptikus csillagvárosok rendszerint a galaxishalmazok központi galaxisai, amelyeknek általában tízszer nagyobb az abszolút fényességük és a méretük is sokkal nagyobb, mint a normál elliptikus galaxisoknak.
A galaxishalmazok a világegyetem legnagyobb gravitációsan kötött objektumai, amelyek akár tízezer csillagvárosból is állhatnak.
Az univerzum galaxisainak túlnyomó többsége valamilyen galaxishalmaz tagja.
A galaxishalmazok közül igen sok számít röntgenforrásnak is, ami arra utal, hogy a halmaz galaxisai közötti teret ritkás gáz töltheti ki.
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