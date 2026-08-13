Megremeg a Balaton déli partja a CityRockstól szombaton

Amikor 2017-ben Szegeden elindítottuk a CityRocksot, még csak azt tudtuk, hogy szeretnénk minél több zenészt összehozni egy közös produkcióban. Azóta rengeteg emberrel, fantasztikus zenészekkel és közönséggel találkozhattunk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a kezdeményezés mára Magyarország határain túl is ismertté vált. Külön öröm számunkra, hogy a 2026-os balatonlellei esemény már a 10. nagyszabású CityRocks-produkció lesz