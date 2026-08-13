Megremeg a Balaton déli partja a CityRockstól szombaton

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cityrocks – rock flashmob shownapfény stranddéli partbalaton

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A balatonlellei Napfény Strand ad otthont augusztus 15-én az év egyik leglátványosabb zenei eseményének, a CityRocks – Rock Flashmob Shownak. Több száz hazai és külföldi zenész lép fel közösen, hogy egyetlen óriászenekarrá formálódva idézzék meg a rock aranykorát és jelenét.

Balázs D. Attila
2026. 08. 13. 18:06
Forrás: CityRocks
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Amikor 2017-ben Szegeden elindítottuk a CityRocksot, még csak azt tudtuk, hogy szeretnénk minél több zenészt összehozni egy közös produkcióban. Azóta rengeteg emberrel, fantasztikus zenészekkel és közönséggel találkozhattunk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a kezdeményezés mára Magyarország határain túl is ismertté vált. Külön öröm számunkra, hogy a 2026-os balatonlellei esemény már a 10. nagyszabású CityRocks-produkció lesz

– mondta Gajda Ferenc, a CityRocks főszervezője.

Az idei eseménynek a Napfény Strand ad otthont augusztus 15-én. Kapunyitás: 19.45!

 

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