Megremeg a Balaton déli partja a CityRockstól szombaton

Amikor 2017-ben Szegeden elindítottuk a CityRocksot, még csak azt tudtuk, hogy szeretnénk minél több zenészt összehozni egy közös produkcióban. Azóta rengeteg emberrel, fantasztikus zenészekkel és közönséggel találkozhattunk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a kezdeményezés mára Magyarország határain túl is ismertté vált. Külön öröm számunkra, hogy a 2026-os balatonlellei esemény már a 10. nagyszabású CityRocks-produkció lesz
– mondta Gajda Ferenc, a CityRocks főszervezője.
Az idei eseménynek a Napfény Strand ad otthont augusztus 15-én. Kapunyitás: 19.45!
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