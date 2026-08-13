Megfeledkezett valamiről Magyar Péter kormánya: hónapok óta nem válaszol a Roszatomnak

Alakul a 6. blokk gödre is

– A 6. blokkon jelenleg a földmunkák zajlanak a reaktorépület munkagödrének kialakítása érdekében. A földmunkák ütemesen, a tervek szerint haladnak, és az év végéig ezen a blokkon is megkezdődik az első betonöntés előkészítése. Közben a Paks II atomerőmű berendezéseinek gyártása is teljes lendülettel zajlik. Az új atomerőmű első nagyméretű berendezését – a 730 tonnás zónaolvadék csapdát – 2024. augusztus 1-jén már leszállították az építkezésre. A Roszatomhoz tartozó gyárakban megkezdték mindkét blokk reaktorainak gyártását. Az 5. blokk reaktortartályának részegységei teljesen elkészültek, és hamarosan megkezdődik a reaktortartály összeszerelése is.

Halad a talajkitermelés a Paks II projekt 6. blokkjának előkészítéséhez is (Fotó: Paks II. Zrt.)

– A 6. blokk reaktortartály részegységeinek gyártása szintén az ütemtervnek megfelelően halad. A francia Alstom cég szállítja a Paks II atomerőműhöz a turbinákat és a hozzá tartozó berendezéseket, a turbinák gyártása 2025. áprilisában megkezdődött a franciaországi Belfort-ban. A Paks II atomerőmű építése nemzetközi projekt. Az orosz és a magyar vállalatok mellett amerikai, cseh, francia, holland, német, osztrák, svájci, szlovák, és török vállalatok is részt vesznek benne. A Paks II építésén jelenleg mintegy 500 ember dolgozik – közölte a Roszatom első embere.