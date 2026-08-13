Kitiltják a mobilokat az iskolákból: újabb ország szánta el magát a drasztikus lépésre

Magyarországon a szigorú korlátozás már csaknem két éve a mindennapok része, így hazánk az európai szintű szabályozási hullám egyik első elindítója volt. A diákoknak az okostelefonokat és egyéb okoseszközöket (pl. okosóra, tablet) a tanítási nap kezdetén le kell adniuk, és azokat az intézményben elzártan tárolják. A cseh modellhez hasonlóan a magyar diákok sem használhatják a telefonjukat a szünetekben vagy a menzán. Az eszközöket csak a tanítási nap végén kapják vissza.Kivételt képez, ha a tanár egy-egy óra erejéig kifejezetten oktatási célból engedélyezi az eszközök használatát.