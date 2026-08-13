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Kitiltják a mobilokat az iskolákból: újabb ország szánta el magát a drasztikus lépésre

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Világszerte egyre élesebb vita övezi a gyermekek és tinédzserek digitális eszközhasználatát, a szakemberek pedig radikális lépéseket sürgetnek a diákok mentális egészségének védelmében. Ebbe a küzdelembe állt bele most Csehország is, ahol a kormány hivatalosan is jóváhagyta azt a törvénytervezetet, amely teljesen száműzi a mobiltelefonokat az oktatási intézményekből. Prága ráadásul nem áll meg itt: a telefonok után a közösségi média platformok teljes körű korlátozását is fontolgatják a 15 év alatti korosztály számára.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 13. 13:24
Újabb országban tiltják ki a mobiltelefonokat az iskolákból
Újabb országban tiltják ki a mobiltelefonokat az iskolákból Fotó: ANTOINE BOUREAU Forrás: Hans Lucas
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Ebben a harcban is találunk úttörőket: a világon elsőként Ausztrália tiltotta be teljesen a közösségi médiát a gyermekek számára, míg az Egyesült Királyságban és Franciaországban jelenleg is zajlik az a törvényalkotási folyamat, amely szigorú korhatárhoz kötné a profilalkotást. 

Magyarországon a szigorú korlátozás már csaknem két éve a mindennapok része, így hazánk az európai szintű szabályozási hullám egyik első elindítója volt. A diákoknak az okostelefonokat és egyéb okoseszközöket (pl. okosóra, tablet) a tanítási nap kezdetén le kell adniuk, és azokat az intézményben elzártan tárolják. A cseh modellhez hasonlóan a magyar diákok sem használhatják a telefonjukat a szünetekben vagy a menzán. Az eszközöket csak a tanítási nap végén kapják vissza.Kivételt képez, ha a tanár egy-egy óra erejéig kifejezetten oktatási célból engedélyezi az eszközök használatát.

 

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