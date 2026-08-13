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Hadházy Ákos lecsukatná az Alapjogokért Központ munkatársát

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Vádat emelt az ügyészség Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője ellen tiltott önkényuralmi jelkép használata miatt – közölte Hadházy Ákos. Az eljárás egy tavaly nyáron közzétett, horogkereszttel átrajzolt szivárványos zászló miatt indult, Hadházy feljelentése nyomán. Koskovics lapunknak nyilatkozva politikai boszorkányüldözésnek nevezte az eljárást, és közölte: bízik abban, hogy felmentő ítélet születik.

Munkatársunktól
2026. 08. 13. 10:47
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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