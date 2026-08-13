Karácsonyék visszavehetik a belvárosi tereket, de kérdés, mit nyer ezzel Budapest

A nyílt levél szerzője arra is emlékeztet: a korábbi rendszerben előfordult, hogy egymás mellett eltérő szabályok vonatkoztak a közterületekre, ami az önkormányzat szerint a hatósági feladatok ellátását is nehezítette.

Karácsony korábbi álláspontját is felidézték

A levél különösen érdekes politikai párhuzamot von Karácsony Gergely korábbi nyilatkozataival. Felidézik, hogy a főpolgármester 2020-ban, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének rendezvényén XI. Piusz pápa szubszidiaritásról szóló gondolatát idézte.

Ennek lényege, hogy amit egy kisebb közösség képes ellátni, azt nem indokolt egy magasabb szintű közösséghez telepíteni.

A levél szerint ez az elv éppen azt támasztja alá, hogy az V. kerület által hatékonyan működtetett közterületeket nem szükséges ismét fővárosi kezelésbe adni.

Az V. kerület álláspontja szerint az elmúlt években a kerület bizonyította, hogy képes a feladat ellátására, ráadásul a közterületek hasznosításából származó bevételeket saját állítása szerint teljes egészében a közterületek fenntartására és üzemeltetésére fordítja.

„A fővárosnak lenne mit rendbe tennie”

A nyílt levél egyik legerősebb érve, hogy a fővárosnak a visszakerülő közterületek mellett jelenleg is számos saját kezelésű területtel akad dolga. Példaként a Deák teret és a Kossuth Lajos utcát említik.

A kerület szerint miközben a főváros ezeknek a területeknek a megfelelő fenntartásával és fejlesztésével is küzd, az V. kerület által kezelt Vörösmarty és Podmaniczky tér már megújult, a József Attila utca felújítását pedig a kerület a fővárossal együttműködésben megtervezte. A Széchenyi tér fejlesztésére pedig kormányzati támogatás állt volna rendelkezésre.

A levél szerint ezért nem világos, milyen közérdek indokolja a jelenlegi rendszer megváltoztatását.

Különösen fontos kérdés, hogy a főváros a visszakerülő közterületek fenntartására képes lesz-e ugyanannyi forrást biztosítani, mint amennyit az V. kerület fordít rájuk. A kerület szerint ennek azért is van jelentősége, mert a főváros a közelmúltban éppen azzal indokolta a Szabadság tér és az Egyetem tér V. kerületi üzemeltetésbe történő visszaadását, hogy azok fenntartását már nem tudja megfelelően finanszírozni.