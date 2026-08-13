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Karácsonyék visszavehetik a belvárosi tereket, de kérdés, mit nyer ezzel Budapest

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Ismét fővárosi kezelésbe kerülhet a Vörösmarty, a Podmaniczky és a Széchenyi tér, valamint a József Attila utca. Az V. kerület szerint azonban a változás nemcsak felesleges, hanem a közterületek egységes üzemeltetését is veszélyeztetheti – miközben a fővárosnak saját kezelésű területeivel is akad bőven dolga.

Gábor Márton
2026. 08. 13. 5:21
Fotó: Ladóczki Balázs
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A nyílt levél szerzője arra is emlékeztet: a korábbi rendszerben előfordult, hogy egymás mellett eltérő szabályok vonatkoztak a közterületekre, ami az önkormányzat szerint a hatósági feladatok ellátását is nehezítette.

 

Karácsony korábbi álláspontját is felidézték

A levél különösen érdekes politikai párhuzamot von Karácsony Gergely korábbi nyilatkozataival. Felidézik, hogy a főpolgármester 2020-ban, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének rendezvényén XI. Piusz pápa szubszidiaritásról szóló gondolatát idézte.

Ennek lényege, hogy amit egy kisebb közösség képes ellátni, azt nem indokolt egy magasabb szintű közösséghez telepíteni.

 A levél szerint ez az elv éppen azt támasztja alá, hogy az V. kerület által hatékonyan működtetett közterületeket nem szükséges ismét fővárosi kezelésbe adni.

Az V. kerület álláspontja szerint az elmúlt években a kerület bizonyította, hogy képes a feladat ellátására, ráadásul a közterületek hasznosításából származó bevételeket saját állítása szerint teljes egészében a közterületek fenntartására és üzemeltetésére fordítja.

 

„A fővárosnak lenne mit rendbe tennie”

A nyílt levél egyik legerősebb érve, hogy a fővárosnak a visszakerülő közterületek mellett jelenleg is számos saját kezelésű területtel akad dolga. Példaként a Deák teret és a Kossuth Lajos utcát említik.

A kerület szerint miközben a főváros ezeknek a területeknek a megfelelő fenntartásával és fejlesztésével is küzd, az V. kerület által kezelt Vörösmarty és Podmaniczky tér már megújult, a József Attila utca felújítását pedig a kerület a fővárossal együttműködésben megtervezte. A Széchenyi tér fejlesztésére pedig kormányzati támogatás állt volna rendelkezésre.

A levél szerint ezért nem világos, milyen közérdek indokolja a jelenlegi rendszer megváltoztatását.

Különösen fontos kérdés, hogy a főváros a visszakerülő közterületek fenntartására képes lesz-e ugyanannyi forrást biztosítani, mint amennyit az V. kerület fordít rájuk. A kerület szerint ennek azért is van jelentősége, mert a főváros a közelmúltban éppen azzal indokolta a Szabadság tér és az Egyetem tér V. kerületi üzemeltetésbe történő visszaadását, hogy azok fenntartását már nem tudja megfelelően finanszírozni.

 

Tizenhárom utca is a kerülethez került

A nyílt levél arra is felhívja a figyelmet, hogy a 2022-es átalakítás nem csupán a most érintett terekről szólt. Az V. kerület további 13 utca közútkezelői, illetve üzemeltetői feladatait is átvette a fővárostól.

A kerület szerint az akkori döntés logikája az volt, hogy az üzemeltetési feladatokhoz szükséges többletforrást a terek hasznosításából származó bevételek biztosíthatják. 

Ha azonban most a terek ismét fővárosi vagyonkezelésbe kerülnek, miközben az egyéb átvett feladatok megmaradnak, az az V. kerület számára új helyzetet teremthet.

A levél ezért arra figyelmeztet: nem lehet a korábbi rendszerből csupán egyes elemeket visszaadni, miközben az annak idején átvállalt feladatok és költségek egy része továbbra is a kerületnél marad.

 

Nagyobb átalakítás része a törvényjavaslat

A belvárosi közterületek sorsáról szóló rendelkezések egy átfogóbb törvényjavaslat részét képezik. A tervezet a Városliget és a Budai Palotanegyed kezelésében, illetve fejlesztésében is változásokat készít elő.

A javaslat a Városliget esetében a történeti értékek helyreállítását és a zöldfelületek növelését helyezi előtérbe, miközben a beruházási feladatokat elvenné a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.-től, amelynek a továbbiakban elsősorban az üzemeltetés maradna a feladata. A Budai Palotanegyedben szintén erősödne az állami kontroll: a tervezet Vitézy Dávidot jogosítaná fel arra, hogy a Várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében állami építtetőt jelöljön ki.

A belvárosi terek visszarendezése így egy szélesebb, a főváros és a kormányzat közötti feladat- és vagyonmegosztást is érintő átalakítás része lehet. Az V. kerület azonban azt hangsúlyozza: mielőtt megszületik a végleges döntés, érdemes lenne megvizsgálni, hogy a változás valóban szolgálja-e a közérdeket, és különösen azt, hogy mit szeretnének az érintett kerület lakói.

Borítókép: Karácsony Gergely és Orbán Árpád (Fotó: Ladóczki Balázs)

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