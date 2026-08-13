Lengyelországból figyelmeztették a Fradit, de csak jót akartak

A mexikói Efraín Juárez vezetőedző együttese az idény elején tapasztalt nehézségek után feljavult, s bár egy hete egy öngóllal kikapott a lett bajnoktól, a továbbjutása egyáltalán nem lehetetlen. A zöld-fehérek hazai pályán november óta nem kaptak ki tétmérkőzésen, igaz, a lett ligában második helyen álló Riga is jó formában van, a döntetlen ráadásul nem elég a cél eléréséhez. Magyar részről már bevethető a sérüléséből felépült Csinger Márk és Zeljko Gavrics is, ez mindenképp a győriek mellett szól.

Konferencialiga, 3. selejtezőkör, visszavágó: ETO FC–Riga FC (lett) 20.30