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Lengyelországból figyelmeztették a Fradit, de csak jót akartak

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A Debrecen után másnap a Ferencváros és a Győr labdarúgócsapata is megpróbálkozik azzal, hogy bejusson az utolsó selejtezőkörbe a nemzetközi kupában. Az Európa-liga-szereplő FTC egygólos előnnyel utazott Lengyelországba, és ha a Górnik Zabrze ellen nem kap ki, már biztosan ott lesz valamely sorozat főtábláján. A magyar bajnok ETO 1-0-s hátrányból várja a lett Riga elleni hazai visszavágót a Konferencialiga-továbbjutásért.

Wiszt Péter
2026. 08. 13. 5:13
Az FTC 1-0-s előnyből várja a lengyel kupagyőztes Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtező visszavágóját Fotó: Origo/Tumbász Hédi
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A mexikói Efraín Juárez vezetőedző együttese az idény elején tapasztalt nehézségek után feljavult, s bár egy hete egy öngóllal kikapott a lett bajnoktól, a továbbjutása egyáltalán nem lehetetlen. A zöld-fehérek hazai pályán november óta nem kaptak ki tétmérkőzésen, igaz, a lett ligában második helyen álló Riga is jó formában van, a döntetlen ráadásul nem elég a cél eléréséhez. Magyar részről már bevethető a sérüléséből felépült Csinger Márk és Zeljko Gavrics is, ez mindenképp a győriek mellett szól.

  • Konferencialiga, 3. selejtezőkör, visszavágó: ETO FC–Riga FC (lett) 20.30

 

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