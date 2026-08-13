Szent fa, véraláfutásokkal

Hát igen. A magyar irodalom évszázadok hosszú során át csakis és kizárólag szabadságharcos irodalom volt – illően népéhez: ha a magyar szabadságharcos nép, literatúrája sem lehet – nem is lehetett – más. (Szalay Károly úgy határozta meg: fellegvár volt.)

Innen kell kezdeni az újragondolkodást.

Amit közéletiségnek neveznénk, ma már finnyáskodó viszolygással sommásan politikának – netán „politikumnak” – becézik. Midőn néhány esztendeje a vidéki borfesztiválon valamikori nagy szerelmemmel találkoztam, írásaim kerülvén szóba, unatkozó úriasszonyok és aggodalmaskodó nagymamák egyesített hanghordozásával nehezményezte, hogy jaj, csak sok bennük a politika,ach, fúj, arccal a rockoperaszöveg felé: „jaj de unom a politikát, inkább engem törődne (? – sprechen Sie ungarisch? – D. L.) és csinálnánk egy kisbabát…”

Igen, úgy tűnik, mintha az irodalom felfeszíttetett volna a politika keresztjére. Holott egészen másról – tulajdonképpen éppen az ellenkezőjéről – van szó. Arról, hogy az immáron több évtizedes „avantgárd divatpróza” „a nagy prózafordulat”, „a posztmodern költészet és próza”, a „szövegközpontú irodalom” és más időtlen-eszement kiváló spanyolviasz-monománia cunamija a közéleti indíttatást, a közösségi-nemzeti tematikát, a társadalom-központú ábrázolásmódot – a közéletiséget lúgozta ki az irodalomból. Pedig még a közvetett politizálás – gondoljunk csak például Ács Margitnak az MDF-es idők személyes gyötrelmeit kiváló szépprózában feldolgozó, 2011-es Kontárok ideje című kötetére – sem lenne ördögtől való, sőt. No de hol vagyunk már ettől…? Egészen a legutóbbi időkig a történet maga, mondták ezek a klinikai estek, mint olyan, már nincs is, és ha volna sem lehetne elmesélni, nem is lenne érdemes…. Aki meg – netán irodalmi műben – a hazájáért, a fajtájáért, a társadalom állapotaiért emel szót: „korszerűtlen”, korlátolt és maradi, mi több, romantikus, netán – ez a legszebb, jómagam is megkaptam annak idején: „posztromantikus”. Megvalósulás előtt Németh László profetikus, baljós jóslata: a magyar irodalmat kezdi fölváltani egy magyar nyelvű irodalom. Érhetnénk-e mélyebbre?