Igen: van, akinek ezt jelenti a szó: magyar. Kisbetűvel, nagy kezdőbetűvel vagy csupa nagybetűvel akár. Nem tulajdonnévként. Hanem jelentéstartalommal. Csupa nagybetűvel: JELENTÉSTARTALO)MMAL.

Innen indul valahonnan a szavak felkelése. Újratöltve. A szavak felkelése – a korunkbéli. Innen, a magyar Tiszától. A jelzővel – nemzetiséget jelölő szóval – ellátott folyónévtől. A magyar Tisza partjáról. Ahol érezni a folyó fantasztikus illatát. És amely fajtánk egyik nagy, szent vize.

Bálint György – egyebek között – így folytatja: „A ragok szították leghevesebben a felkelést. […] Az fájt nekik a legjobban, hogy tévesen alkalmazzák őket, például így: ’a népnek’ – holott az igazság ez: ’a néptől.’” És végezetül: „Egyre fenyegetőbben zúgott a szavak beláthatatlan tömege.”

Idő kérdése csupán?

Szónoki kérdés?

Az idő azonban – akárcsak az alkalom – tudjuk, mindig elérkezik.