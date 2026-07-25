Egyként dobban a szívük

A pincepörköltbe csülök, lapocka, köröm és comb is kerül, de kétségkívül a térség legkülönlegesebb étke a pandúrgulyás, amit a Boldog Bográcsok csapata főz. A recept születéséhez jópofa történet tartozik. Eszerint népes külföldi delegáció érkezett váratlanul az egykor Jászberényben működő Lehel Gyöngye étterembe. Koha Csaba séf fogta a fejét, hogy hirtelenjében milyen fogással kápráztassa el a vendégsereget. Rögtönzött abból, ami a rendelkezésére állt: borjúlábszárból, velős csontból és agyvelőből levest főzött, zöldségekkel, gombával, borsóval, zöldbabbal gazdagítva, tárkonyos tejföllel behabarva. Már a puszta elmondásból is összefut a nyál a szájunkban. De az elkészülésre még egy-két órát várni kell.

Az illatok mellett mi lehetne jobb étvágygerjesztő a pálinkánál? Ezért a mustrahelyszínen időzünk, ahol tömve az asztal a térségben készült kiváló italokkal: alma, birs, körte, cseresznye, szilva, és olyan különlegességek is sorakoznak, mint a borzag.

De az ízlelőbimbók kényeztetése előtt beiktatunk egy kis testmozgást. Nem tevőlegesen, csupán szemlélőként veszünk részt a jász települések népi olimpiáján. Az ugrókötéllel kerek ötszázat kell teljesíteni, minden csapattagnak legalább egyet. S még akad bőven miből mazsolázni a versenyszámok közül: krumplivetés, talicskázás, célba dobás. A helyi tűzoltók által összeállított feladatok – a tömlővel futás, egy lábos víz eljuttatása egyik helyről a másikra, továbbá bekötött szemmel fel kell ismerni az előzetesen megismert felszerelési elemeket tapintás alapján – bizony megizzasztják a csapatokat. Nagy a drukk, hisz mindenki győzni jött.

Nyüzsgölődnek a medencénél is. Balogh Tibor, vagyis Tibi bácsi A labda varázsa program (lényege, hogy játékos formában, vízilabdázással tanítja meg a gyerekeket úszni) segítségével tart bemutatót a fiataloknak a strandon. A szemfülesek egyből kiszúrják Kósz Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázót a medencében, aki hasznos tanácsokkal látja el a fiatalokat.