Rendkívüli

Hamarosan kezdődik Orbán Viktor történelmi tusványosi beszéde – kövesse nálunk élőben!

hagyományjászárokszállásprogramvilágtalálkozó

Egyként dobban a szívük

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Jásznak születni nemcsak földrajzi hovatartozást jelent, hanem lélekben mélyen benne nyugvó érzést, amit mind az itt élők, mind az elszármazottak makacsul őriznek. Minden környékbeli falunak megvannak a maga értékei, kincsei, de az identitásuk egy különleges, közös kapocs közöttük. Az összetartozásuk legnagyobb ünnepe az idén harmincadik évfordulóhoz érkezett jász világtalálkozó, ahol elsimulnak a hétköznapi apró-cseprő gondok, s csak az örömteli együtt ünneplés számít.

B. Pintér Dalma
2026. 07. 25. 6:50
Fotó: Németh András Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A pincepörköltbe csülök, lapocka, köröm és comb is kerül, de kétségkívül a térség legkülönlegesebb étke a pandúrgulyás, amit a Boldog Bográcsok csapata főz. A recept születéséhez jópofa történet tartozik. Eszerint népes külföldi delegáció érkezett váratlanul az egykor Jászberényben működő Lehel Gyöngye étterembe. Koha Csaba séf fogta a fejét, hogy hirtelenjében milyen fogással kápráztassa el a vendégsereget. Rögtönzött abból, ami a rendelkezésére állt: borjúlábszárból, velős csontból és agyvelőből levest főzött, zöldségekkel, gombával, borsóval, zöldbabbal gazdagítva, tárkonyos tejföllel behabarva. Már a puszta elmondásból is összefut a nyál a szájunkban. De az elkészülésre még egy-két órát várni kell.

Az illatok mellett mi lehetne jobb étvágygerjesztő a pálinkánál? Ezért a mustrahelyszínen időzünk, ahol tömve az asztal a térségben készült kiváló italokkal: alma, birs, körte, cseresznye, szilva, és olyan különlegességek is sorakoznak, mint a borzag.

De az ízlelőbimbók kényeztetése előtt beiktatunk egy kis testmozgást. Nem tevőlegesen, csupán szemlélőként veszünk részt a jász települések népi olimpiáján. Az ugrókötéllel kerek ötszázat kell teljesíteni, minden csapattagnak legalább egyet. S még akad bőven miből mazsolázni a versenyszámok közül: krumplivetés, talicskázás, célba dobás. A helyi tűzoltók által összeállított feladatok – a tömlővel futás, egy lábos víz eljuttatása egyik helyről a másikra, továbbá bekötött szemmel fel kell ismerni az előzetesen megismert felszerelési elemeket tapintás alapján – bizony megizzasztják a csapatokat. Nagy a drukk, hisz mindenki győzni jött.

Nyüzsgölődnek a medencénél is. Balogh Tibor, vagyis Tibi bácsi A labda varázsa program (lényege, hogy játékos formában, vízilabdázással tanítja meg a gyerekeket úszni) segítségével tart bemutatót a fiataloknak a strandon. A szemfülesek egyből kiszúrják Kósz Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázót a medencében, aki hasznos tanácsokkal látja el a fiatalokat.

Már a parton álldogál, amikor megszólítjuk. Kiderül, jó barátságot ápol Tibi bácsival. Ő invitálta a világtalálkozóra, ahol büszkén mutatta be a vízilabdás tevékenységüket. A sportoló pedig, aki nagyon szereti a magyar vidéket és nagyra becsüli az értékes emberi kapcsolatokat, egy pillanatig sem gondolkodott, elfogadta a meghívást. Mindig örül, ha fiataloknak segíthet belekóstolni a vízilabdába. 

Véleménye szerint az eredményes, népszerű sportág jelentős közösségi élményt ad. Nem hiá­ba kapott helyet a jász világtalálkozón.

+

A kezdetben egy-, 2002-től háromnapossá alakult rendezvényen sokféle színes program közül választhatnak a résztvevők. Az esemény a jász kézműveseknek is fontos bemutatkozási lehetőség. Áruik tarka sokaságának pásztázásával aligha tud betelni a szemünk. A vendégművészek, együttesek színvonalas előadása sok fiatalt is vonzott. A népi játszótérrel a kicsikre, a mézkóstolóval pedig minden korosztályra gondoltak a szervezők.

A programokkal párhuzamosan faluszerte több tárlat megtekinthető. A retró játékok – köztük lemezautókat, Götz babákat, régi mesekönyveket – között barangolunk, s szemben, az iskola épületében kaptak helyet a kézműves alkotók munkái, a gyerekeknek meghirdetett rajzpályázat beérkezett és zsűrizett művei, valamint egy helyi hobbifotós képeiből összeállított válogatás. Végignézzük a jubileumi alkalomra készített, az eddigi világtalálkozók tablóit, így merülünk el a múltban. Az elsőt 1995-ben rendezték meg Jászberényben. A nagy siker nyomán ezt követően más-más jászsági község vállalta magára a megtisztelő feladatot. Több kiemelt, a település életét meghatározó évforduló is közrejátszott abban, hogy idén Jászboldogháza ad otthont az eseménynek. Azon túl, hogy húsz éve, 2006-ban szerveztek jász világtalálkozót, ez évben ünneplik önálló településsé válásuk 80. évfordulóját.

– Egykor tanyavilág húzódott itt – meséli Koczá­né dr. Fehérváry Mária polgármester, miközben visszaérve a strand területére, sétálni invitál. – 1963-ban hatalmas árvíz öntötte el a területet, amely következtében sok tanya összeomlott, lakhatatlanná vált. Az itt élők elkezdték újjáépíteni, így alakult ki a falu mai képe. Lélekszáma 1700 körül mozog. Többen a mai napig mezőgazdaságból boldogulnak, mások eljárnak dolgozni messzebbre, de helyben, a közintézményekben is akad egy-két munkalehetőség. Jó a vonatközlekedés, mivel Jászberény és Szolnok között vagyunk félúton. Nyugalmas, békés az élet Jászboldogházán, jó a közbiztonság, ezért sokan választják a falut otthonuknak.

– A környékbeli önkormányzatokkal rendszerint találkozunk, együtt dolgozunk a céljaink megvalósításáért, a közös hagyományok megőrzésért. Ennek legkiválóbb példája a világtalálkozó, ahol idén 39 környékbeli település képviselteti magát – tekint körbe büszkén. – A jász ember mindig tudta, hogy az erő a közösség összefogásában rejlik. Elődeink nemcsak a múlt emlékét hagyták ránk örökül, hanem azt a hitet is, hogy egymásba kapaszkodva minden nehézséget le tudunk győzni. A világtalálkozó évről évre emlékeztet arra, hogy bármerre is sodorjon bennünket az élet, a gyökereink összekötnek bennünket. Egyként dobban a szívünk. A rendezvény a hagyományok mellett azokról az emberekről is szól, akik munkájukkal, példamutatásukkal erősítették a közösséget. Akik már nem lehetnek köztünk, azok is örömmel láthatják fentről, hogy a jászok közössége él, összetart és ismét (1998 óta tartva a hagyományt) jászkapitányt avat – említi a díszünnepség legfelemelőbb pillanatát.

A főpapi mise után következett a települések díszes felvonulása, a viseletek színpompás bemutatója. A települések képviselői lovas bandérium vezetésével érkeztek az ünnepség helyszínére, ahol a elhangzottak a köszöntők, majd színvonalas műsor vette kezdetét. A Jászok Egyesületének elnöke adta át a nagy elismerésnek számító Jászságért Díjat, valamint kiosztották a díszpolgári címet.

Lugas
A jász kapitány egyike azoknak, aki kézben tartja a hagyományok továbbvitelét, példát mutat a fiataloknak Fotó: Németh András Péter

Rendszerint a rendező település választja meg a jász kapitányt. Hagyományos viseletben, díszes ceremónia kíséretében avatják fel, amelynek fontos mozzanata, hogy bort iszik a jászok legfőbb ereklyéjéből, a jászkürtből. Felharsannak a kürtök, galambok röppenek, így teszik emlékezetesebbé a megható pillanatot. Az első jászboldogházai jász kapitány Nagy Albert volt. Hatalmas tudással rendelkezett, nagy tisztelet övezte személyét, mindenki szerette – így emlékeznek rá a falubeliek.

+

Méltóságteljes tartásáról könnyen megismerjük, és megszólítjuk a frissiben jász kapitánnyá avatott Baranyi Istvánt. Az elkötelezett lokálpatrió­ta, hagyományőrző íjász képviseli majd a jászokat, hagyományaikat és összetartozásukat az elkövetkező egy évben. Fehér parasztinget, pitykés posztómellényt, aranyrojtokban végződő fekete csokornyakkendőt – hétköznapinak mondott viseletet öltött ma, akárcsak a karjába kapaszkodó jász kapitány asszony, aki úgynevezett gyüvő-menő ruhát hord.

– Jásznak lenni a mai világban könnyű – vélekedik az identitástudat mai megéléséről. – Sokkal megpróbálóbbnak bizonyult, amikor a 13. század folyamán a jászok bevonultak Magyarországra, vagy amikor 1702-ben I. Lipót császár döntése miatt elveszítették az önállóságukat. Felelősségünk ápolni elődeink örökségét, őrizni a gyökereinket. Jászboldogháza a szülőfalum, tíz-egynéhány év kivételével itt töltöttem az életemet. Bár tanulni, szerencsét próbálni hívott a nagyvilág, mindig visszavágytam, hiszen ez a település az otthonom.

A polgármester asszony mutatja be nekünk Túróczi Antalné Sárikát, aki 1981-ben, a családalapítást követően költözött el Jászboldogházáról. Igaz, nem messzire, csak a nagyjából húsz kilométerre odébb lévő Jászberénybe. Mégis elszármazottnak számít, mert életvitelszerűen nem itt él, de szülőföldjéhez ezer szállal kötődik, kezdve a hajdani kedves emlékekkel.

– Nem tudom megmondani, hogy szegények voltunk-e vagy gazdagok, mert pénzünk nem volt, de semmiben sem szenvedtünk hiányt. Hús mindig került a család asztalára. Nagyanyám rendszerint vágott csirkét, kacsát, galambot. A veteményeskertbe hordtuk ki a fúrt kútból kézzel felhúzott vödörrel a vizet öntözni. Csodálatos, boldog gyermekkort töltöttem tanyán, innen ered az erős kötődésem – meséli a színpadtól távolabb, nyugalmasabb részen, egy padon helyet foglalva.

Azért költöztek be a városba, mert akarták, hogy a fiuknak, lányuknak több lehetőségük legyen a tanulásra, sportolásra, kikapcsolódásra. A férjével a hűtőgépgyárban dolgoztak; lakóhelyükön kedves szomszédok vették körül őket. Jó helyre sodorta őket az élet, de Sárika sosem szakadt el Jászboldogházától. Az ott élő szüleihez rendszerint hazalátogatott. Amikor a szervezők meghirdették a jász világtalálkozót, az elsők között jelentkezett, hogy segít a megvalósításban. Például a település múltját bemutató képeskönyvbe régi fotókat válogatott és írt az egykor itt működő radiátorgyárról.

– Két éve hunyt el édesanyám. Akkor törtem a fejem, hogy visszaköltözünk a hajdani szülői házamba. Csak már annyi minden köt Jászberénybe, amely az otthonom, ahogyan Jászboldogháza is – mélázik, majd folytatja. – Egy hasonlat jutott eszembe: ha elültetünk egy fácskát és locsoljuk, tápláljuk, az gyökeret ereszt, az ágai a magasba nyúlnak. Ha viszont nem gondozzuk, elsorvad. Ilyen számomra a szülőföldemhez való kötődésem. Ápolni nem kényszert jelent, örömmel teszem. Hazalátogatok, amilyen gyakran csak tudok. Amíg a Jóisten megengedi… 

Küzdelmes múltA jászok ősei a kunokkal együtt több hullámban jutottak el és telepedtek le Magyarországon. Idővel az új hazájukhoz fűződő jogi és erkölcsi kötelékek megszilárdultak, a 17. századra a magyar társadalom részévé váltak. Sorsuk alakulásának kedvezőtlen fordulatát az jelentette, amikor 1702-ben, I. Lipót császár eladta az általuk lakott területeket a Német Lovagrendnek. Ebbe az ott élők nem nyugodtak bele, és saját pénzükön visszavásárolták szabadságukat és régi kiváltságaikat. 1876-ig jogszolgáltatási, igazgatási és gazdálkodási szabadságot élveztek, akkor a Jászkun Kerület autonómiája megszűnt, a lakosság azonban az új közigazgatási keretek között is őrizte hagyományait és történelmi identitását, s vigyázzák, éltetik kulturális sajátosságaikat mind a mai napig.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Elter Tamás
idezojelekbudapest

Pusztító légi háború Magyarország felett

Elter Tamás avatarja

A hazai történelmi köztudatban mind a mai napig erősen él az a tévhit, hogy a pusztító angolszász bombázóoffenzíva az ország 1944. március 19-i német megszállásának volt az egyenes következménye.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.