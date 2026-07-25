Miért nincs béke az olajfák hegyén?

Az izraeli lobbi befolyását a demokrata pártra Kennedy nem hagyhatta figyelmen kívül, ezért is jött létre a találkozó 1962 decemberében Golda Meir izraeli külügyminiszterrel. Kennedy elnök ekkor világosan kifejtette: „Az Egyesült Államok számára az a legjobb módja annak, hogy hatékonyan szolgálja Izrael nemzetbiztonsági érdekeit, ha Amerika fenntartja és fejleszti kapcsolatait a régió többi nemzetével. [Amerika] befolyását ezután szükség szerint igénybe lehet venni az egyes vitákban annak biztosítása érdekében, hogy Izrael alapvető érdekei ne sérüljenek.” Kennedy elnök a zsidó állam nukleáris tényezővé válása miatt nem akart konfrontációt a Szovjetunióval, illetve a környező államokkal. Az ezzel kapcsolatos dokumentumok nagy részét csak 2016-ben hozták nyilvánosságra. Izrael viszont egyértelműen atomfegyvert fejlesztett.

A Dimona kapcsán kialakult bizalmatlanság miatt Kennedy és Ben Gurion közötti levelezés egyre jobban eldurvult, és azokat a mai napig nem hozták nyilvánosságra. Ben Gurion szárnysegédje, Yuval Neeman szerint „Kennedy úgy írt, mint egy zsarnok. Brutális volt.” Az izraeli diplomaták úgy érzékelték, hogy az elnök ultimátumot adott nekik, amelyet, ha nem hajtanak végre, az katonai beavatkozást vonhat maga után. Miközben az izraeli vezetésnek azzal kellett szembenéznie, hogy 1963. április 17-én Kairóban egységokmányt írtak alá az Egyesült Arab Köztársaság megújítása érdekében. Ez a pánarab egyezmény Egyiptom, Szíria és Irak által új, föderatív szuperállam létrehozását hirdette ki Izraellel szemben. A Dimona körüli konfrontáció miatt, nagy megdöbbenésre, 1963 júniusában Ben Gurion lemondott és Levi Eshkol lett a miniszterelnök. Izrael fenyegetettség érzését nem lehet figyelmen kívül hagyni, mint ahogy az is kétségtelen, hogy súlyos háborús helyzetben az USA sem hagyta volna cserben az általa létrehozott államot.