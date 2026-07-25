Pusztító légi háború Magyarország felett

Csak a rossz időjárás akadályozta meg az első amerikai bombatámadást

Horthy kormányzónak és Kállay miniszterelnöknek mindeközben fogalma sem volt arról, hogy az angolszász szövetségesek – akikkel javában folytak a kulisszák mögötti titkos tárgyalások – 1943 őszén már befejezett tényként kezelték a Magyarország ellen indítandó bombázóhadjáratot, a konkrét bevetési parancs kiadása pedig csak a teljes harckészültségi szint elérésén és a meteorológiai körülményeken múlott. A magyarországi bevetéseken a fő prioritásokat változó sorrendben ugyan, de a bombázóoffenzíva kezdetétől egészen a befejezéséig, vagyis 1945 márciusának végéig a közlekedési infrastruktúra, mindenekelőtt a vasúti hálózat és pályaudvarok, az olajipari létesítmények, valamint a hadi, illetve a katonai jelentőségű üzemek és gyáregységek pusztítása jelentették. A 15. amerikai légi hadsereg 1944. február 2-án, tehát még csaknem másfél hónappal a német megszállás előtt kapta meg az első Magyarország elleni bevetési parancsát. A műveletet csak az időjárási körülmények drasztikus elromlása miatt fújták le. Ezután két hétig – máig nem ismert okból – levették a magyarországi célpontok támadását a hadműveleti tervből, de később, március 25 -én a szövetséges légierő földközi-tengeri parancsnokságnak algíri főhadiszállása ismét arra utasította Eaker altábornagyot, hogy készítse elő a Budapest elleni első hadászati bombázást. Az április 2-án délután 16 órakor Bariban kiadott parancs részletesen meghatározta a másnapi Budapest elleni bevetés célpontjait, illetve kijelölte a műveletben részt vevő stratégiai bombázó egységeket és a kíséretükre rendelt vadászalakulatokat.