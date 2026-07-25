Pusztító légi háború Magyarország felett

Már ez első casablancai konferencián eldőlt Magyarország sorsa
A kelet-közép-európai, és így benne a magyarországi célpontok elleni átfogó hadászati bombázásokról Franklin D. Roosevelt amerikai elnök, valamint Winston Churchill brit miniszterelnök első casablancai konferenciáján született döntés, 1943 januárjában. A két szövetséges nagyhatalom vezetője elhatározta, hogy Észak-Afrika elfoglalása, majd az innen Olaszország ellen indított partraszálló hadművelet sikeres befejezése után az Észak-Afrikában állomásozó 15. légi hadsereget áttelepítik Dél-Olaszországba, és a légi háborút új hadműveleti irányként kiterjesztik Közép-Európára, benne Magyarországra is. Roosevelt és Churchill jóváhagyták a Plane CBO-t, a szövetségesek hadászati bombázó hadműveletének tervét, amely a Dél-Olaszországba telepítendő amerikai stratégiai bombázóerők jelentős fejlesztését írta elő azzal, hogy legkésőbb 1944 márciusára készen kell állniuk a kelet-közép-európai célpontok elleni bevetések megkezdésére. Az angolszász szövetségesek 1943 májusára teljesen megsemmisítették az észak-afrikai német és olasz erőket, ami megnyitotta számukra az utat a szicíliai partra szálláshoz. 1943 júliusában Mussolini fasiszta rendszere összeomlott, a délolasz területek pedig az angolszász szövetséges haderő birtokába kerültek. 1943 őszén Bari és Foggia térségében rohamtempóban kezdődtek el a kiterjedt repülőtér-építkezések. Ira C. Eaker repülő altábornagy, a 15. amerikai légi hadsereg újonnan kinevezett parancsnoka ezért már a Plane CBO-ban meghatározott időpont előtt, 1944 januárjában azt jelenthette a feletteseinek, hogy légi hadserege elérte a folyamatos hadászati bevetésekhez szükséges harckészültségi szintet. 1944 januárjában a Dél-Olaszországba áttelepült 15. légi hadsereg 21 stratégiai bombázó, valamint 7 vadászcsoportja, összesen 1500 négymotoros hadászati bombázógép és 800 vadászgép várta az első bevetésre szóló parancsot.
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