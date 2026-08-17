Jamal MusialaBayern MünchenRB Leipzig

Musiala megint nagyon ráijesztett a Bayern szurkolóira, hiába keresték őt

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Jamal Musiala az elmúlt idényben rengeteget hagyott ki sérülés miatt. A Bayern München az új idényben ismét jobban támaszkodna a még mindig csak 23 éves futballistára, azonban ismét nagy a bizonytalanság. Múlt szombaton, az RB Leipzig elleni felkészülési meccsen Musiala előbb gólt lőtt, nem sokkal később viszont összeesett a pályán.

Koczó Dávid
2026. 08. 17. 14:38
Jamal Musiala, a Bayern München támadója összeesett az RB Leipzig elleni felkészülési meccsen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Midori Ikenouchi/Hasan Bratic
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Bayer Zsolt
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…nem is lehetne üzenni mára…

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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