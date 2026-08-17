Musiala megint nagyon ráijesztett a Bayern szurkolóira, hiába keresték őt
Jamal Musiala az elmúlt idényben rengeteget hagyott ki sérülés miatt. A Bayern München az új idényben ismét jobban támaszkodna a még mindig csak 23 éves futballistára, azonban ismét nagy a bizonytalanság. Múlt szombaton, az RB Leipzig elleni felkészülési meccsen Musiala előbb gólt lőtt, nem sokkal később viszont összeesett a pályán.
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