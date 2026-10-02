Globál - Megint kettészakadt Európa motorja, vége a néppártoknak
Miközben New Yorkban az ENSZ ülésein egymást támadták a tagországok, Washingtonban tárgyalt a világról Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő. Európa mindezt a kispadról nézi végig, amíg a francia és német vezetés is bukdácsol. Nógrádi György elemzi az utóbbi napok geopolitikai eseményeit.
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