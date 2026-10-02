Globál - Megint kettészakadt Európa motorja, vége a néppártoknak

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Miközben New Yorkban az ENSZ ülésein egymást támadták a tagországok, Washingtonban tárgyalt a világról Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő. Európa mindezt a kispadról nézi végig, amíg a francia és német vezetés is bukdácsol. Nógrádi György elemzi az utóbbi napok geopolitikai eseményeit.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 02. 19:31
Forrás: Magyar Nemzet
donald trumpKínaeurópaSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
idezojelekmagyar katolikus egyház

Több Osztie atya kéne!

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Jawohl-kormány után itt a jawohl-egyház.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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