Volt, hogy az autósok szülei kapták meg az ötezer forintot – megkérdeztük a NAV-ot a dízeltámogatás körüli káoszról

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A jogszabály szerint olyanoknak is jár dízeltámogatás, akik idén eladták dízelautójukat, de nem vettek másikat.

Jakubász Tamás
2026. 10. 02. 18:01
dízeltámogatás 20260306 Budapest Benzinkút fotó: Vémi Zoltán VZ MW
Dízeltámogatás: szeptember 30-án érkezett az első, ötezer forintos részlet a jogosultaknak, és néhány nem jogosultnak is Fotó: Vémi Zoltán

Ezt válaszolta a NAV

Megkerestük a támogatás folyósításában kulcsszerepet játszó Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), és azt tudakoltuk, miként fordulhattak elő ilyen esetek.

A hatóság azért illetékes a kérdésben, mert a dízeltámogatás első részlete arra a bankszámlára érkezett, amelyet a NAV adott meg a kincstárnak.

Ezzel kapcsolatban az adóhivatal kérdésünkre azt közölte, hogy a Magyar Államkincstár a dízeltámogatást arra a bankszámlára utalja, amelyről az idei gépjárműadót befizették. Így például ha a benzinautó-tulajdonos szülő utalta el a gyermeke dízelautójának gépjárműadóját, akkor a NAV a szülő számlaszámát adta át a kincstárnak, így oda érkezett meg az ötezer forintos támogatás. A hatóságnál hozzátették, hogy ha valaki nem utalással fizette a gépjárműadót, hanem például csekken vagy a NAV-Mobil applikációban, de a hivatalnál – például szja-fizetés vagy túlfizetés kiutalása miatt – rendelkezésre állt a bankszámlaszáma, akkor a támogatás oda érkezik. Ha pedig nincs a NAV-nál bankszámlaadat, a posta kézbesíti majd a támogatást.

Egy autó, két támogatás

Bár kérdeztük, válaszában az adóhivatal arra az esetre nem tért ki, ha valaki január elseje után eladta a dízelautóját.

Ez azért lényeges, mert a jogszabály azt mondja ki, hogy annak a magánszemélynek jár a négyszer ötezer forintos támogatás, aki január elsején a dízelautó üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Más megkötés ugyanakkor nincs, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy azok is megkapták az ötezer forintot, akik január 2. után eladták a dízelautójukat és azóta nem vettek újabbat. Ez viszont lábon lövi a kormány magyarázatát. Miként arra Magyar Péter miniszterelnök is utalt, a négyszer ötezer forintos támogatást azért vezette be a kormány, hogy ellensúlyozza a dízel árának elmúlt hetekben bekövetkezett növekedését, vagyis az állam kompenzálja a családokat érintő kiadásemelkedést.

De akinek nincs dízelautója, annak nyilván kiadásnövekedése sincs, mivel nem tankol dízelt.

A kormány másik állítása pedig az volt, hogy azért szabták meg a 150 lőerős korlátot, hogy csak a rászorulók jussanak állami segítséghez. Ehhez képest olyanok is kaphatnak dízeltámogatást, akik gyalog járnak és más eszközökkel közlekednek.

Az egyik legnagyobb kudarc?

A Magyar Nemzet több cikkben foglalkozott azzal, hogy a dízeltámogatás lehet a Tisza-kormány egyik legnagyobb kudarca, kezdve azzal, hogy azért szárnyal most a dízel ára, mert a tiszás többség nyáron – a miniszterelnök kifejezett ígérete ellenére – kivezette a védett árakat.

Ezzel együtt is jó tudni a támogatás legfontosabb feltételeit, amelyek dióhéjban ezek:

Kinek jár?

  • A támogatás annak a magánszemélynek jár, aki január elsején a dízelautó üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa volt.
  • Annak is jár, aki év közben lett üzembentartó, tulajdonos.
  • Ha több üzembentartó vagy tulajdonos van, a támogatást az kapja, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Mennyi jár?

  • A dízeltámogatás összege – idén – 20 ezer forint.
  • Egy magánszemélyt egy kocsi után illet meg támogatás, akkor is, ha több jármű van a nevén.

Mikor jön?

  • A jogosultságot a NAV állapítja meg, a pénzt a  Magyar Államkincstár folyósítja.
  • A támogatás – alapesetben – négy részletben érkezik: az első szeptember 30-án, a második október 30-án, a harmadik november 13-án, a negyedik pedig december 7-én.
  • Azoknak, akik év közben tettek szert dízelautóra, máskor jön a pénz: ők az első részletre október 30-án számíthatnak. Akkor viszont két részlet, vagyis 10 ezer forint érkezhet nekik.

Hogyan kapják meg a címzettek?

  • Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak oda utalnak.
  • Ennek híján postán küldik ki a pénzt, mégpedig arra a címre, ami az adóhivatal nyilvántartásában szerepel. Ha a támogatás nem érkezik meg, az érintettek október közepétől új címet jelenthetnek be.
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