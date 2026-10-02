Volt, hogy az autósok szülei kapták meg az ötezer forintot – megkérdeztük a NAV-ot a dízeltámogatás körüli káoszról

Ezt válaszolta a NAV

Megkerestük a támogatás folyósításában kulcsszerepet játszó Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), és azt tudakoltuk, miként fordulhattak elő ilyen esetek.

A hatóság azért illetékes a kérdésben, mert a dízeltámogatás első részlete arra a bankszámlára érkezett, amelyet a NAV adott meg a kincstárnak.

Ezzel kapcsolatban az adóhivatal kérdésünkre azt közölte, hogy a Magyar Államkincstár a dízeltámogatást arra a bankszámlára utalja, amelyről az idei gépjárműadót befizették. Így például ha a benzinautó-tulajdonos szülő utalta el a gyermeke dízelautójának gépjárműadóját, akkor a NAV a szülő számlaszámát adta át a kincstárnak, így oda érkezett meg az ötezer forintos támogatás. A hatóságnál hozzátették, hogy ha valaki nem utalással fizette a gépjárműadót, hanem például csekken vagy a NAV-Mobil applikációban, de a hivatalnál – például szja-fizetés vagy túlfizetés kiutalása miatt – rendelkezésre állt a bankszámlaszáma, akkor a támogatás oda érkezik. Ha pedig nincs a NAV-nál bankszámlaadat, a posta kézbesíti majd a támogatást.

Egy autó, két támogatás

Bár kérdeztük, válaszában az adóhivatal arra az esetre nem tért ki, ha valaki január elseje után eladta a dízelautóját.

Ez azért lényeges, mert a jogszabály azt mondja ki, hogy annak a magánszemélynek jár a négyszer ötezer forintos támogatás, aki január elsején a dízelautó üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Más megkötés ugyanakkor nincs, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy azok is megkapták az ötezer forintot, akik január 2. után eladták a dízelautójukat és azóta nem vettek újabbat. Ez viszont lábon lövi a kormány magyarázatát. Miként arra Magyar Péter miniszterelnök is utalt, a négyszer ötezer forintos támogatást azért vezette be a kormány, hogy ellensúlyozza a dízel árának elmúlt hetekben bekövetkezett növekedését, vagyis az állam kompenzálja a családokat érintő kiadásemelkedést.

De akinek nincs dízelautója, annak nyilván kiadásnövekedése sincs, mivel nem tankol dízelt.

A kormány másik állítása pedig az volt, hogy azért szabták meg a 150 lőerős korlátot, hogy csak a rászorulók jussanak állami segítséghez. Ehhez képest olyanok is kaphatnak dízeltámogatást, akik gyalog járnak és más eszközökkel közlekednek.