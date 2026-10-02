A szövetség szeptember végén, ezen a héten négynapos szakmai fórumot és demonstrációt is tartott a Kossuth téren a független benzinkutak helyzete miatt.
A gazdaságpolitika kudarcának egyik ékes bizonyítéka áll a hétvégi kormányülés helyszínén
Kínos díszletként éktelenkedik a bezárásra kényszerült benzinkút Erdőbényén, ahol a kabinet a gazdaságról és az energetikáról tárgyal.
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