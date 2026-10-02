Nem mindenhol örülnek a „megye” elnevezés visszaállításának
A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés pénteki ülésén nem kapott többséget a megye elnevezés visszaállításának javaslata. Lenkei Róbert szerint a vármegye elnevezés történelmi hagyomány, amelyet a kommunista diktatúra szakított meg.
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