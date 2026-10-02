A harmadik edzést magyar idő szerint szombaton 6.30-tól, az időmérőt szombaton 10 órától, az 56 körös futamot pedig vasárnap 9 órától rendezik meg. A mezőny jövő héten majd Szingapúrban versenyez, az lesz a 17. állomás a 23-ból. Jelenleg Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 66 pontos előnnyel vezeti az egyéni összetettet csapattársa, Russell előtt.
Sok büntetés a Forma–1-ben, Verstappen 2017-es önmagát idézte
A 2026. évi Forma–1-es Bahreini Nagydíj első szabadedzését Max Verstappen (Red Bull) nyerte, a második sepangi gyakorláson pedig szintén ő futotta a legértékesebb kört, noha ekkor Charles Leclerc (Ferrari) zárt az élen. Pénteken az is eldőlt, hogy a szokásosnál is több – három – pilóta biztosan rajthelybüntetést kap a vasárnapi futamra.
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