Sok büntetés a Forma–1-ben, Verstappen 2017-es önmagát idézte

A harmadik edzést magyar idő szerint szombaton 6.30-tól, az időmérőt szombaton 10 órától, az 56 körös futamot pedig vasárnap 9 órától rendezik meg. A mezőny jövő héten majd Szingapúrban versenyez, az lesz a 17. állomás a 23-ból. Jelenleg Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 66 pontos előnnyel vezeti az egyéni összetettet csapattársa, Russell előtt.