Ez fájni fog a családoknak – Iskolabezárások, osztályösszevonások jöhetnek
Az OECD ajánlásokkal szembe menve „intézményátszervezésekre” kjészül a kormány, bizonyos iskolák esetében megvizsgálják, „hogy vajon ez a fenntarthatóság valóban megéri-e és hogy érdemes-e”.
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