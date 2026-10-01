Szürreális fordulat: Magyar Péter újra kirúgta Havasi Bertalant

Újra kirúgták Magyar Péterék Havasi Bertalant. Ezúttal jelezték, hogy nem kaphat végkielégítést, és három évre el is tiltották a kormányzati szolgálattól. Ducsay Zsuzsanna államtitkár most érdemtelenség miatt, október 1-jével szüntette meg Havasi Bertalan jogviszonyát. Orbán Viktor sajtófőnöke szerint gyenge trükkel próbálkoznak Magyarék.
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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