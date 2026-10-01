Négyből négy gól tizenegyesből, először nyertek a magyarok

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A magyar U21-es labdarúgó-válogatott megszerezte első győzelmét az Európa-bajnoki selejtezősorozatban. Németh Antal együttese csütörtökön a vendég Litvánia ellen hátrányból fordított, és nyert 2-1-re egy már tét nélküli mérkőzésen.

Wiszt Péter
2026. 10. 01. 20:55
Tuboly Máté előbb a gólvonalról mentett, majd gólt szerzett Litvánia ellen Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A magyar U21-es válogatott kedden a már biztosan csoportmásodik Törökország vendégeként zárja a selejtezősorozatot.

U21-es Eb-selejtező, H csoport

  • Magyarország–Litvánia 2-1 (1-1)

A magyarok előző, horvátországi mérkőzése:

 

magyar válogatottU21-es magyar válogatottTuboly MátéU21-es Eb-selejtezőSzóljon hozzá!

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Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Letarolta az országot a Tisza-kormány árnyékhivatala, a Nemzeti Vécéőrség

Odrobina Kristóf avatarja

Jó látni, hogy végre munkához látott Magyar Péter kormánya, ideje volt, hogy a sarkára álljon. De vajon ki ellenőrzi a hivatal hivatali vécéjét?

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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