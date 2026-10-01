Négyből négy gól tizenegyesből, először nyertek a magyarok

A magyar U21-es válogatott kedden a már biztosan csoportmásodik Törökország vendégeként zárja a selejtezősorozatot.
U21-es Eb-selejtező, H csoport
- Magyarország–Litvánia 2-1 (1-1)
A magyarok előző, horvátországi mérkőzése:
A magyar U21-es válogatott kedden a már biztosan csoportmásodik Törökország vendégeként zárja a selejtezősorozatot.
A magyarok előző, horvátországi mérkőzése:
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