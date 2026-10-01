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Tigrismacska: új macskafajt fedeztek fel Dél-Amerikában

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Noha sokan úgy gondolják, hogy a szárazföldi gerinces élővilágot már rég teljesen feltérképezték, ám ez koránt sincs így, amire az új felfedezés adja a legjobb példát. A dél-amerikai trópusi vadonban élő tigrismacska ugyanis egy évszázada az első olyan új macskafaj, amit genetikai elemzés segítségével azonosítottak a tudósok, ezzel pedig lezárult egy, a macskafélék családfájával kapcsolatos régóta húzódó vita is.

Elter Tamás
Forrás: Live Science2026. 10. 01. 18:43
Új macskafajt fedeztek fel a dél-amerikai vadonban Forrás: Wildlife Conservation

Furcsának tűnt, de sokáig nem jöttek rá, hogy ez egy új faj

„Kisebb, mint egy házi macska” – mondja Nogales-Ascarrunz biológus, az új tanulmány társszerzője, akit a Live Science tudományos hírportál idéz. Paola Nogales-Ascarrunz a bolíviai Senda Verde állatmentő szervezetnél dolgozik, ami az illegális kereskedelemből kimentett vadon élő állatok számára fenntartott menhely, ahol Tigrino is él. 

Az állatmenhelyen felfedezett és Tigrinó nevet viselő példány  Fotó: Sci.News

Tigrino mintegy tíz éve került a menhelyre – mondja Nogales-Ascarrunz. „Nem hasonlított a többi [macskára] de nem számítottunk arra, hogy egy új fajról van szó” -fűzi hozzá a tanulmány társszerzője. A Leopardus tilcayo és a Leopardus tigrinus antisuyo ahhoz a régóta vitatott tigrismacska-családfához tartozik, amelyet csak most tisztázott az új genetikai elemzés. 

Az első tigrismacskát még 1775-ben, Francia Guyanában írták le. A XVIII. század végén és a XIX. században európai természettudósok azonban Dél-Amerika más országaiban is találkoztak tigrismacskákkal, amelyeknek eltérő fajneveket adtak.

Az északi tigrismacska  Fotó: International Society for Endangered Cats

 A XX. században a taxonómusok ezeket a különböző tudományos elnevezéssel illetett fajokat egyetlen fajnak, a Leopardus tigrinusnak minősítették. 

Az elhatárolás nem egyszerű feladata, mert a tigrismacskafajok megjelenése nagyon hasonló, 

és csak genetikai elemzéssel vagy a mintázatukban mutatkozó apró eltérések alapján különböztethetők meg egymástól. Az elmúlt évtizedben a modern genomikai módszerek azonban lehetővé tették a tudósok számára, hogy pontosabb különbséget tegyenek az egyes tigrismacska-fajok között, illetve hogy igazolják azok önállóságát. 

A tigrismacska kisebb a házimacskánál, és erdei életmódot folytat  Fotó: Sci. News

2013-ban a kutatók két fajra osztották a tigrismacskákat: ezek közül az L. tigrinust északi, a Leopardus guttulust pedig déli tigrismacskaként határozták meg. 2017-ben külön fajként javasolták felvenni a nevezéktanba a keleti tigrismacskát (Leopardus emiliae), 2024-ben pedig a felhős tigrismacskát (Leopardus pardinoides) is önálló fajnak nyilvánították.

A részletes genetikai vizsgálatok megoldottak egy régi vitát is

Az L. tigrinus fajra vonatkozó genetikai adatok azonban igen korlátozottak voltak. A tigrismacska családfája éppen ezért „heves viták tárgyát képezte, és kevéssé volt ismert” – fogalmaz Fabio Oliveira do Nascimento, a São Paulo-i Egyetem Zoológiai Múzeumának taxonómusa, aki nem vett részt az új tanulmányban. 

A kutatók a Current Biology szakfolyóiratban szeptember 17-én megjelent tanulmányukhoz Dél- és Közép-Amerikából származó 38 macskafélétől vett minta teljes genomját szekvenálták és elemezték.

 A csökkentett mintanagyságú, alacsony lefedettségű SNP-készlettel kapott filogenetikai eredmények          Fotó: Current Biology

A mintavétel kiterjedt nyolc múzeumi példányra is. A tudósok Costa Rica, Kolumbia, Peru, Bolívia, Brazília, Suriname, Guyana és Venezuela területéről származó macskafélék fogait, csontjait, izomszövetét, bőrét és szőrzetét vizsgálták meg. 

A genomok összehasonlításával a kutatók képesek voltak feltérképezni az evolúciós vonal történetét 

és azt is meghatározni, hogy mikor váltak szét az egyes fajok. Arra a következtetésre jutottak, hogy a gyűjtőnéven „tigrismacskáknak” nevezett csoport valójában öt különálló fajt foglal magában. 

Genetikai vizsgálatokkal azonosították új fajként a bolíviai tigrismacskát   Fotó: Live Science/Paola Nogales

Megerősítették a korábban már felvetett négy faj – a L. guttulus, a L. emiliae, a L. pardinoides és a L. tigrinus – létezését, valamint leírtak egy új fajt, a L. tilcayo-t. A kutatócsoport emellett azonosította a L. tigrinus egy új alfaját is, amely a L. tigrinus antisuyo rendszertani nevet kapta. 

Az eredmények tisztázzák a tigrismacskák régóta vitatott családfáját 

– mondja Oliveira do Nascimento. „A csoport természetrajzával, evolúciójával és rendszertanával kapcsolatos ismereteink tisztázódni kezdtek; ezáltal választ kapunk régi kérdésekre, de ugyanakkor újak is felmerülnek” – jegyezi meg a São Paulo-i Egyetem Zoológiai Múzeumának taxonómusa.

Az erdőirtások és az illegális állatkereskedelem jelentik a legfőbb veszélyt az új fajra

Mivel a Leopardus tilcayo új faj, a tudósok még csak keveset tudnak a viselkedéséről, táplálkozásáról és az elterjedési területéről – magyarázza Paola Nogales-Ascarrunz, az új tanulmány társszerzője. Ezért a következő lépés a populációk létszámának pontosabb meghatározása, valamint az elterjedési területükre vonatkozó becslések elkészítése lesz. 

A Nemzetközi Természetvédelmi Unió, az IUCN vörös listája jelenleg sebezhető, csökkenő állományú fajként tartja számon az északi és a déli tigrismacskát, de ezek a kockázati kategóriák most megváltozhatnak.

A természetvédelmi besorolása még vitatott, de bizonyos, hogy sebezhető az új faj   Fotó: NBC News

 „Azok a fajok, amelyeket jelenleg »sebezhetőnek« minősítenek az északi tigrismacska gyűjtőnév alatt, külön vizsgálat esetén akár a »veszélyeztetett« kategóriába is átkerülhetnek” – nyilatkozta Jonas Lescroart, a belgiumi Antwerpeni Egyetem evolúcióbiológusa, és az új tanulmány másik társszerzője. A pontos populációs adatok az illetékes kormányokat és a környezetvédelmi szerveket segíthetik a célzott természetvédelmi stratégiák kidolgozásában és megvalósításában is.

Az amazóniai fajokra az erdőirtások és a mind gyakoribb erdőtüzek jelentik az egyik legnagyobb veszélyt   Fotó:  AFP/Gabriel Bouys

 A tigrismacskákat elsősorban az erdőirtás, az illegális vadállat-kereskedelem és a házi kutyák által terjesztett betegségek fenyegetik. „Ez a felfedezés minden bizonnyal fokozza majd a természetvédelmi hatóságok és szervezetek figyelmét – vagy legalábbis reméljük, hogy így lesz” – mondja az Antwerpeni Egyetem evolúcióbiológusa és a tanulmány egyik szerzője.

A Current Biology szaklapban publikált tanulmány teljes terjedelmében itt olvasható el angolul.

Egy biológusokból álló kutatócsoport:

  • új macskafajt fedezett fel Bolívia trópusi erdőségében,
  • ami az elvégzett részletes genetikai összehasonlító vizsgálatok eredményeként
  • a Leopardus tilcayo tudományos fajnevet kapta,
  • és ami veszélyeztetett fajnak tekinthető az élőhelyén.


 


 

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