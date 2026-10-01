Tigrismacska: új macskafajt fedeztek fel Dél-Amerikában

Furcsának tűnt, de sokáig nem jöttek rá, hogy ez egy új faj

„Kisebb, mint egy házi macska” – mondja Nogales-Ascarrunz biológus, az új tanulmány társszerzője, akit a Live Science tudományos hírportál idéz. Paola Nogales-Ascarrunz a bolíviai Senda Verde állatmentő szervezetnél dolgozik, ami az illegális kereskedelemből kimentett vadon élő állatok számára fenntartott menhely, ahol Tigrino is él.

Az állatmenhelyen felfedezett és Tigrinó nevet viselő példány Fotó: Sci.News

Tigrino mintegy tíz éve került a menhelyre – mondja Nogales-Ascarrunz. „Nem hasonlított a többi [macskára] de nem számítottunk arra, hogy egy új fajról van szó” -fűzi hozzá a tanulmány társszerzője. A Leopardus tilcayo és a Leopardus tigrinus antisuyo ahhoz a régóta vitatott tigrismacska-családfához tartozik, amelyet csak most tisztázott az új genetikai elemzés.

Az első tigrismacskát még 1775-ben, Francia Guyanában írták le. A XVIII. század végén és a XIX. században európai természettudósok azonban Dél-Amerika más országaiban is találkoztak tigrismacskákkal, amelyeknek eltérő fajneveket adtak.

Az északi tigrismacska Fotó: International Society for Endangered Cats

A XX. században a taxonómusok ezeket a különböző tudományos elnevezéssel illetett fajokat egyetlen fajnak, a Leopardus tigrinusnak minősítették.

Az elhatárolás nem egyszerű feladata, mert a tigrismacskafajok megjelenése nagyon hasonló,

és csak genetikai elemzéssel vagy a mintázatukban mutatkozó apró eltérések alapján különböztethetők meg egymástól. Az elmúlt évtizedben a modern genomikai módszerek azonban lehetővé tették a tudósok számára, hogy pontosabb különbséget tegyenek az egyes tigrismacska-fajok között, illetve hogy igazolják azok önállóságát.

A tigrismacska kisebb a házimacskánál, és erdei életmódot folytat Fotó: Sci. News

2013-ban a kutatók két fajra osztották a tigrismacskákat: ezek közül az L. tigrinust északi, a Leopardus guttulust pedig déli tigrismacskaként határozták meg. 2017-ben külön fajként javasolták felvenni a nevezéktanba a keleti tigrismacskát (Leopardus emiliae), 2024-ben pedig a felhős tigrismacskát (Leopardus pardinoides) is önálló fajnak nyilvánították.