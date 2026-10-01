Zátonyra futhat a Mol szerbiai olajüzlete

A Forbes szerint a Gazprom nem akar eladni

A Forbes Srbija a szerb kormányhoz közel álló forrásra hivatkozva azt írta, hogy a Mol és a Gazprom tárgyalásai gyakorlatilag összeomlottak. A lap szerint a Gazprom egyáltalán nem akarja eladni a NIS-részesedését, erről a szándékáról hallgat, és ezzel csak időt nyer. Az állami irányítás átvétele is felmerülhet.

A tárgyalások lezárását hivatalosan senki nem jelentette be. Bacsa György, a Mol csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgatója a G7 Paradigma konferenciáján még az előző héten azt mondta, hogy a tárgyalási folyamat lezárult, az engedélyeztetés viszont folyamatban van, és a hatósági eljárásoknak nincs határidejük. A Mol a tavaszi akadozás óta többször kapott haladékot az OFAC-tól.

Az amerikai engedély csak a Molé

Az OFAC kizárólag a Molnak adott felhatalmazást arra, hogy tárgyaljon a NIS többségi tulajdonáról. Enélkül más nem kezdhet hasonló egyeztetést, Vulin javaslata tehát amerikai jóváhagyás nélkül nem működik. A Mol júniusban részvényesi megállapodást kötött a szerb állammal a NIS irányításáról. A tervek szerint a Mol később kisebbségi csomagot adhat tovább az emírségekbeli ADNOC-nak, Szerbia pedig 5 százalékponttal növelheti a részesedését.

A Mol januárban aláírt keretmegállapodással ül az asztalnál, de eladó nélkül nem lesz üzlet. Október 30-ig az dől el, hogy a Gazprom Nyefty egyáltalán el akarja-e adni a csomagot, és ha igen, Washington engedélyével kinek.