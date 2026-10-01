A Zene Háza nagyot lép: ezeket a változásokat hozza az új évad

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Mások mellett a Lambchop, az Autechre, a Los Piranas, a Kassa Overall és Alexander Balanescu is fellép az új évadban a Magyar Zene Házában. Az intézmény még több helyre tervezi elvinni zenepedagógiai programjait, erősíti online kínálatát, és jövőre új időszaki kiállítással jelentkezik.

Ménes Márta
2026. 10. 01. 15:21
Fotó: Magyar Zene Háza/Szabó Bence

Az intézmény honlapján Hangadó címmel csütörtökön elindult egy zenei platform is, videós ismeretterjesztő anyagokkal. A Zene Háza online elérhetővé tette számos korábbi koncertjét is.

Először Magyarországon a Lambchop

A pop-rock produkciók sorában az új évadban fellép nálunk a belga Warhaus, első magyarországi koncertjét a Zene Házában adja az amerikai Lambchop, de a kínálatban szerepel a brit Getdown Services és Autechre, és az egyaránt amerikai Son Lux, a Joan As Police Woman, valamint Alela Diane. A hazai színtérről Bereményi Géza és Másik János közös estje, Sub Bass Monster, a 30 éves Colorstar, az Isten Háta Mögött vagy AKC Misi & AKC Kretta is színpadra lép

– sorolta Halmos András, a Zene Háza vezető szerkesztője.

A globálzenei előadók közül érkezik a marokkói Bab L'Bluz, a kolumbiai Los Piranas, és az izraeli Gal de Paz, a tradicionális zenei szcénát például a Buda Folk Band, Duka Elemér, Jakab Roland, a Téka és Balogh Kálmán képviseli.

A jazzrajongók számára az akusztikus free jazzt játszó nemzetközi formáció, az Okse; az amerikai Kassa Overall, a Daveform Quintet és Kurt Rosenwinkel amerikai gitáros közös produkciója, illetve a zongorista Kaltenecker Zsolt estje hoz izgalmat, a klasszikus/kortárs kategóriában lesz Schubert-est Baráth Emőkével és Razvaljajeva Anasztáziával, a Carpathian Ghost Hotellel pedig a világhírű román hegedűs, Alexander Balanescu is eljön a Zene Házába.

Freddie – A függönyön túl címmel 

Mint elhangzott, megjelent a Queen egykori frontemberéről szóló kiállítás 200 oldalas katalógusa, Freddie – A függönyön túl címmel, amely számos tanulmánnyal, és gazdag fotóanyaggal mutatja be a tárlatot, illetve a sztár életét.

„A kiállításra támaszkodtunk, de tovább is gondoltuk az anyagot: személyes történeteken és archív anyagokon keresztül mutatjuk be Freddie személyes történetét, valamint az 1986-os budapesti Queen-koncert jelentőségét” - mondta Szirmay-Kalos Léna, a kiállítási osztály munkatársa. Az Sz. Szilágyi Gábor által szerkesztett, Regős Benedek grafikai tervezésével megszületett katalógus első része a kiállítás megvalósulásáról szól, a második Mercury Queen előtti és alatti életére, utóbbi egy interjút is felvonultat Peter Freestone-nal, aki az énekes személyi asszisztense volt. A harmadik rész a budapesti koncertet állítja fókuszba, a korabeli sajtó és a látogatók szemszögéből, megszólaltatva Hegedűs Lászlót, a negyven évvel ezelőtti esemény megálmodóját, megszervezőjét.

 

Magyar Zene HázaFreddie MercurykiállításSzóljon hozzá!

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