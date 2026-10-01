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Karácsony Gergely találatot kapott: kiakadtak a kerületi polgármesterek, miután kiderült, hogy elvonnák tőlük a parkolási pénzeket

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A fővárosi kerületek polgármesterei szerint a Magyar Péter és Karácsony Gergely nevével fémjelzett megállapodás úgy rendezné Budapest finanszírozását, hogy közben a kerületek milliárdos bevételeit csoportosítaná át a fővároshoz. Hat polgármester követeli a parkolási rendelkezés törlését, és jogi lépéseket is kilátásba helyezett.

Gábor Márton
2026. 10. 01. 12:58

Soproni: Karácsony elárulja a szövetségeseit

Soproni Tamás ennél is élesebben fogalmazott. A terézvárosi polgármester szerint Karácsony Gergely nem járt el korrektül, amikor a kerületek bevonása nélkül állapodott meg a kormánnyal. Soproni szerint érthető, hogy Magyar Péter örülhet egy olyan megállapodásnak, amely a főváros számára új bevételeket biztosíthat, azt azonban nem érti, Karácsony Gergelynek miért lenne érdeke olyan egyezség, amely szerinte a főpolgármester politikai szövetségeseit hozza nehéz helyzetbe.

Rózsa András zuglói polgármester „döbbenetesnek” és „gyalázatosnak” nevezte a kialakult helyzetet. Azt kifogásolta, hogy a parkolási bevételekből a kerület többek között közbiztonsági és prevenciós feladatokat is finanszíroz.

Borítókép: A lázadó polgármesterek (Forrás: Facebook/Baranyi Krisztina)

polgármesterkarácsony gergelyfővárosMagyar PéterSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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