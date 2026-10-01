Karácsony Gergely találatot kapott: kiakadtak a kerületi polgármesterek, miután kiderült, hogy elvonnák tőlük a parkolási pénzeket

Soproni: Karácsony elárulja a szövetségeseit

Soproni Tamás ennél is élesebben fogalmazott. A terézvárosi polgármester szerint Karácsony Gergely nem járt el korrektül, amikor a kerületek bevonása nélkül állapodott meg a kormánnyal. Soproni szerint érthető, hogy Magyar Péter örülhet egy olyan megállapodásnak, amely a főváros számára új bevételeket biztosíthat, azt azonban nem érti, Karácsony Gergelynek miért lenne érdeke olyan egyezség, amely szerinte a főpolgármester politikai szövetségeseit hozza nehéz helyzetbe.

Rózsa András zuglói polgármester „döbbenetesnek” és „gyalázatosnak” nevezte a kialakult helyzetet. Azt kifogásolta, hogy a parkolási bevételekből a kerület többek között közbiztonsági és prevenciós feladatokat is finanszíroz.