Borítókép: Christa Pike a Tennessee állam egy büntetés-végrehajtási intézete által kiadot felvételen (Fotó: Tennessee Department of Correction / AFP)
Kétszer is megkapta a halálos injekciót, de csak horkolt tőlük
Kórházban ápolják Tennessee-ben a halálra ítélt amerikai nőt.
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