Robbie Keane vallomása, ezért hagyta ott a Fradit: „Túl sok minden történt a klubnál”

Arra Keane nem tért ki konkrétan, pontosan mely változások jelentették számára a töréspontot. A Nemzeti Sport külön rákérdezett az elveszített bajnoki címre, az öt magyar játékos szerepeltetésére vonatkozó központi MLSZ-ajánlásra, a családjától távol töltött időre és arra is, hogy esetleg magasabb szintű bajnokságba vágyott-e. Keane egyik tényezőt sem nevezte meg döntő okként.

Hajnal Tamás már korábban utalt a problémákra

A mostani nyilatkozat azért is érdekes, mert összecseng azzal, amit Hajnal Tamás sportigazgató Keane távozása után mondott. Hajnal júniusban arról beszélt, hogy az idény végén leültek Keane-nel értékelni a szezont és megvitatni a folytatást. A sportigazgató szerint ekkor már érezhető volt, hogy egyáltalán nem biztos az ír szakember maradása.

Hajnal azt is elárulta, hogy Keane az idény során többször jelezte: bizonyos szabályokkal nem ért egyet, és úgy érzi, ezek megnehezítik a munkáját. A tréner végül gondolkodási időt kért, majd két nappal később közölte a klubbal, hogy távozik.

A sportigazgató akkori szavai szerint Keane úgy ítélte meg, hogy az adott körülmények között karrierje szempontjából nem éri meg folytatnia a munkát. Hajnal külön megemlítette a következő idény szabályozása körüli bizonytalanságot is.

Nem akarta félbehagyni a munkát a Fradi élén

Keane ugyanakkor egyértelművé tette, hogy nem rossz szájízzel gondol vissza a Ferencvárosra. Az ír edző azt mondta, nem akarta félbehagyni azt, amit Budapesten elkezdett. Játékosként sem foglalkozott sokat a „mi lett volna, ha” kérdésével, és most sem akar azon rágódni, hogyan alakulhatott volna másként a története.

Amikor arról kérdezték, visszatekintve is elfogadná-e annak idején a Ferencváros ajánlatát, egyértelmű választ adott:

Újra igent mondanék.

Keane 2025 januárjában vette át a Ferencváros irányítását. Első idényében bajnoki címet nyert, a következőben pedig Magyar Kupa-győzelemig vezette az együttest, miközben a Fradi az Európa-ligában is a legjobb 16 közé jutott.