Íme a legszelídebb oroszlánok, felismeri őket?
Az oroszlán az állatok királya, tartja a mondás, a valóságban és a mesékben is meglehetősen félelmetes vadállatoknak számítanak. Ám egyes esetekben, történetekben éppenhogy kedves, barátságos figurák a sörényes nagymacskák. Kvízünkben róluk lesz szó.
2026. 10. 01. 6:27
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Ez a magyar rajzfilmsorozat egy oroszlánról és az idomárjáról szól, akik a cirkusz környékén keverednek különböző kalandokba, méghozzá „némán”. Hogy hívják Fred, az idomár párját?
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