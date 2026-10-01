Íme a legszelídebb oroszlánok, felismeri őket?

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Az oroszlán az állatok királya, tartja a mondás, a valóságban és a mesékben is meglehetősen félelmetes vadállatoknak számítanak. Ám egyes esetekben, történetekben éppenhogy kedves, barátságos figurák a sörényes nagymacskák. Kvízünkben róluk lesz szó.

2026. 10. 01. 6:27
Forrás: Pixabay
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Ez a magyar rajzfilmsorozat egy oroszlánról és az idomárjáról szól, akik a cirkusz környékén keverednek különböző kalandokba, méghozzá „némán”. Hogy hívják Fred, az idomár párját?

 

               
       
       
       

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oroszlánnagymacskavadállatSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Weber korábban közölte: a Néppártnak csak az lehet tagja, aki Európa, Ukrajna és a „jogállamiság” pártján áll.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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