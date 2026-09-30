Világraszóló magyar találmányok: felismerik, ki állt mögöttük?

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Magyarország számos tudóst és feltalálót adott a világnak, akik nélkül ma egészen más lenne a mindennapi élet. A golyóstolltól a transzformátoron át a holográfiáig magyar elmék formálták a technológia történetét. Tegyék próbára tudásukat ezzel a kvízzel, és derítsék ki, mennyire ismerik nemzetünk nagy újítóit!

Magyar Nemzet
2026. 09. 30. 5:00
Forrás: Wikipedia
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Kihez fűződik a dinamó elvének felfedezése és az első elektromos motor megalkotása?

 

feltalálókkvíztranszformátorSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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