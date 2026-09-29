Az évszázad botránya a Premier League-ben: az összes vádpontban bűnös a Manchester City
Az angol Premier League pénzügyi szabályainak kilenc idényen át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta a Manchester City labdarúgóklubját az ügyet vizsgáló független bizottság. Ez az angol futball egyik legnagyobb horderejű botránya az utóbbi évtizedekben. A Manchester City péntekig fellebezhet.
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