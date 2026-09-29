Hallgat az ügyészség arról, hogy mikorra idézték be Magyar Pétert

A telefonlopási ügy

Mint ismert, 2024 nyarán, pár nappal EP-mandátuma átvétele előtt Magyar Péter annyira botrányosan viselkedett egy budapesti klubban, hogy végül a biztonsági szolgálat vezette ki hajnal négy óra körül a belvárosi szórakozóhelyről.

Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át agresszívan, garázda módon viselkedett. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, Magyar egyikük kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd a Dunába dobta a készüléket. A miniszterelnök ellen lopás gyanúja miatt indult eljárás, emiatt kérte ki a mentelmi jogát az ügyészség.