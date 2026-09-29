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Hallgat az ügyészség arról, hogy mikorra idézték be Magyar Pétert

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Hallgat az ügyészség arról, hogy mikorra idézték be Magyar Pétert

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Az ügyészségi tájékoztatás minden esetben követő jellegű, így – figyelemmel az eljárás sikeres lebonyolításának érdekére – csak a már megtörtént eljárási cselekményekről nyilatkozunk, a tervezett nyomozati cselekményekről és azok várható időpontjáról a nyilvánosságot előre nem tájékoztatjuk – írta lapunknak válaszul a Központi Nyomozó Főügyészség arra a kérdésünkre, hogy mikor tervezik meghallgatni Magyar Péter miniszterelnököt. A válasz tükrében különösen érdekes, hogy honnan tudta a kormányfő a hétvégé, mi vár Hankó Balázsra és Seszták Miklósra.

2026. 09. 29. 17:50
20260908 Budapest Az Országgyűlés plenáris ülése. fotó: Hatlaczki Balázs HB Origo képen: Magyar Péter miniszterelnök Brém-Nagy Ferenc részére
Fotó: Hatlaczki Balázs

A telefonlopási ügy

Mint ismert, 2024 nyarán, pár nappal EP-mandátuma átvétele előtt Magyar Péter annyira botrányosan viselkedett egy budapesti klubban, hogy végül a biztonsági szolgálat vezette ki hajnal négy óra körül a belvárosi szórakozóhelyről. 

Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át agresszívan, garázda módon viselkedett. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, Magyar egyikük kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd a Dunába dobta a készüléket. A miniszterelnök ellen lopás gyanúja miatt indult eljárás, emiatt kérte ki a mentelmi jogát az ügyészség.

 

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Sebestyén Géza
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Sebestyén Géza: Drága politikai hiba lehet a nyugdíjígéret megszegése

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Magyar Péter májusban még arról beszélt, hogy a kampányban bejelentett nyugdíjas SZÉP-kártya első részét már 2026 negyedik negyedévében megkaphatják az érintettek.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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