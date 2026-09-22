Kikérte az ügyészség Magyar Péter mentelmi jogát a telefonlopási ügyben

Korábban eltörölte volna a mentelmi jogot Magyar Péter

Az ügy annak kapcsán különösen érdekes, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a 2024-es EP választások kampányában sorozatosan kijelentette, megszüntetné a politikusok mentelmi jogát.

Eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme

– mondta 2024. április 25-én egy fórumon Tamásiban.

Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát is kikérte az ügyészség

Az ügyészség mai közleménye szerint két ellenzéki politikusnak, Hankó Balázsnak (Fidesz) és Seszták Miklósnak (KDNP) is kikérték a mentelmi jogát. Mint írták, a nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy jogszabályellenesen használták fel a Nemzeti Kulturális Alap támogatási pénzeit, ezért pedig felelős lehet Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter is.

Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését a Volánbusz-ügyben kérte a Legfőbb Ügyészség, mivel tárcavezetőként ő felügyelte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, amely a Volánbusz Zrt. felett a tulajdonosi jogokat gyakorolta.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)