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Kikérte az ügyészség Magyar Péter mentelmi jogát a telefonlopási ügyben

Kikérte az ügyészség Magyar Péter mentelmi jogát a telefonlopási ügyben

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Búcsút inthet Magyar Péter a mentelmi jogának, miután az ügyészség lépett a miniszterelnök 2024-es telefonlopási ügyében. Emlékezetes, hogy Magyar nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át agresszívan, garázda módon viselkedett sokak szeme láttára. Magyar egyikük kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd, miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. A közvádas ügyekben a parlament az eddigi szokásjog alapján kiadja az érintett képviselő mentelmi jogát.

Máté Patrik
2026. 09. 22. 16:02
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
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Korábban eltörölte volna a mentelmi jogot Magyar Péter

Az ügy annak kapcsán különösen érdekes, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a 2024-es EP választások kampányában sorozatosan kijelentette, megszüntetné a politikusok mentelmi jogát.

Eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme

– mondta 2024. április 25-én egy fórumon Tamásiban.

Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát is kikérte az ügyészség

Az ügyészség mai közleménye szerint két ellenzéki politikusnak, Hankó Balázsnak (Fidesz) és Seszták Miklósnak (KDNP) is kikérték a mentelmi jogát. Mint írták, a nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy jogszabályellenesen használták fel a Nemzeti Kulturális Alap támogatási pénzeit, ezért pedig felelős lehet Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter is. 

Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését a Volánbusz-ügyben kérte a Legfőbb Ügyészség, mivel tárcavezetőként ő felügyelte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, amely a Volánbusz Zrt. felett a tulajdonosi jogokat gyakorolta.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)

 

országgyűlésügyészségMagyar Péter

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Sosem gondoltam volna, hogy akkor fogom megfejteni Magyar Péter világát, amikor az óvodás gyermekemet próbálom nyugtatni.

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