Előzetesbe kerülhet a volt román elnökjelölt

Az elnököt arról is kérdezték, hogyan viszonyul azokhoz, akik Georgescut az igazságszolgáltatás áldozatának tartják. Nicusor Dan úgy fogalmazott, megérti az álláspontjukat, sőt bizonyos értelemben együtt is érez velük, mivel a felmérések szerint az igazságszolgáltatásba vetett bizalom mindössze 25–30 százalékos.

Ez azt jelenti, hogy a lakosság 70–75 százaléka nem bízik az igazságszolgáltatásban

– mutatott rá.

„És akkor nyilván úgy tűnik, hogy az egész egy megrendezett dolog, amelynek a szálait valahonnan, ki tudja, honnan húzzák” – fogalmazott az államfő. Hozzátette: az ő mandátuma alatt is érvényesül a hatalmi ágak szétválasztása, és alkotmányosan fog eljárni.

Korábban is vizsgálódtak Georgescu ellen

A román hatóságok tavaly februárban is őrizetbe vették Calin Georgescut, és a Legfőbb Ügyészségre szállították kihallgatásra. Ezzel egyidejűleg az ország több pontján házkutatásokat tartanak.

Az ügy hátterében az állt, hogy a hatóságok gyanúja szerint Georgescu és társai egy szélsőséges szervezet létrehozásán dolgoztak, amelynek célja az alkotmányos rend megdöntése és illegális finanszírozási tevékenységek folytatása volt. Az elmúlt időszakban több Georgescuhoz közel álló személyt is őrizetbe vettek hasonló vádakkal.​

Ahogy arról akkor lapunk is beszámolt, a 2024-ben tartott elnökválasztás eredményeit a román alkotmánybíróság érvénytelenítette, miután a meglepetésszerű győztes, Calin Georgescut orosz befolyás vádjával illették.

Borítókép: Calin Georgescu (Fotó: AFP)