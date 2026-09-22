Előzetesbe kerülhet a volt román elnökjelölt

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A bukaresti törvényszékre vitték kedden Calin Georgescu román politikust, miután hétfőn házkutatást tartottak otthonában. A volt román államfőjelölttel szemben egy 1,1 millió eurós csalási ügyben indult büntetőeljárás. Nicuor Dan román államfő leszögezte, nincs köze a 2024-es elnökválasztáshoz Calin Georgescu csalási ügyének, a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség közleménye alapján egy súlyos következményekkel járó csalás gyanújáról van szó.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 22. 15:06
Calin Georgescu Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
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Az elnököt arról is kérdezték, hogyan viszonyul azokhoz, akik Georgescut az igazságszolgáltatás áldozatának tartják. Nicusor Dan úgy fogalmazott, megérti az álláspontjukat, sőt bizonyos értelemben együtt is érez velük, mivel a felmérések szerint az igazságszolgáltatásba vetett bizalom mindössze 25–30 százalékos. 

Ez azt jelenti, hogy a lakosság 70–75 százaléka nem bízik az igazságszolgáltatásban 

– mutatott rá.

„És akkor nyilván úgy tűnik, hogy az egész egy megrendezett dolog, amelynek a szálait valahonnan, ki tudja, honnan húzzák” – fogalmazott az államfő. Hozzátette: az ő mandátuma alatt is érvényesül a hatalmi ágak szétválasztása, és alkotmányosan fog eljárni. 

Korábban is vizsgálódtak Georgescu ellen

A román hatóságok tavaly februárban is őrizetbe vették Calin Georgescut, és a Legfőbb Ügyészségre szállították kihallgatásra. Ezzel egyidejűleg az ország több pontján házkutatásokat tartanak.

Az ügy hátterében az állt, hogy a hatóságok gyanúja szerint Georgescu és társai egy szélsőséges szervezet létrehozásán dolgoztak, amelynek célja az alkotmányos rend megdöntése és illegális finanszírozási tevékenységek folytatása volt. Az elmúlt időszakban több Georgescuhoz közel álló személyt is őrizetbe vettek hasonló vádakkal.​

Ahogy arról akkor lapunk is beszámolt, a 2024-ben tartott elnökválasztás eredményeit a román alkotmánybíróság érvénytelenítette, miután a meglepetésszerű győztes, Calin Georgescut orosz befolyás vádjával illették. 

Borítókép: Calin Georgescu (Fotó: AFP)

Calin GeorgescuRomániabüntetőügy

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