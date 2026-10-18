Törnek-zúznak, gyújtogatnak, fosztogatnak: egyre több európai országra terjednek át a zavargások + galéria, videó

Ez történt a Milánó városközpontjában található Dóm térnél is, ahol tüntetők és rendőrök csaptak össze szombat délután. Az órákig tartó utcai harcban a rendfenntartók vízágyúval és könnygázzal próbálták kiszorítani a tüntetőket, akik kövekkel, üvegekkel dobálták a rendőröket — számolt be róla a távirati iroda. Tüntetők csoportjai eközben barikádokat emeltek az utcai terelőkordonokból, míg társaik a II. Viktor Emánuelről elnevezett galériát is el akarták foglalni, ahonnan gumibotos rohamrendőrosztag távolította el őket.

A több ezer demonstráló az Olaszország a tereken elnevezésű országos megmozdulásra érkezett, amelyet a legnagyobb szakszervezet, a CGIL hirdetett meg a fogyasztói árak emelkedésével szemben, a Franciaországban és Albániában is tartott tüntetésekkel szolidaritásban.

A menetből kiváló, teljesen feketébe öltözött tüntetők csoportjai, miközben támadást indítottak a rendőrök ellen, kirakatokat törtek be, buszmegállókat vertek szét, az utcai teraszok székeit és asztalait dobálták.

Giuseppe Sala milánói polgármester szerint

a tüntetés indokai teljesen érthetőek, a hatóságokkal szembeni erőszak és a város pusztítása viszont elfogadhatatlan.

Giorgia Meloni kormányfő a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben azt emelte ki, hogy nagy tisztelettel tekint az olaszországi utcákon békésen tüntetőkre, de „nem számít jognak városaink tűzzel, vassal történő pusztítása”.

Meloni az ellenzéket arra kérte, foglaljon egyértelmű állást, tétovázás nélkül ítélje el az erőszakot. Mindeközben Bolognában, a város központi pályaudvara előtt fiatalok kövekkel támadtak rendőrökre, akik vízágyúval válaszoltak, és Torinóban is voltak összecsapások. Maurizio Landini, a CGIL főtitkára november 20.-ára általános sztrájkot hirdetett meg a jobbközép kormány alternatívájának megépítésére.