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Orbán Viktor: Ma rombolás zajlik Magyarországon

Törnek-zúznak, gyújtogatnak, fosztogatnak: egyre több európai országra terjednek át a zavargások + galéria, videó

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Franciaországtól Olaszországon át Albániáig összehangoltan tombol már az erőszak.

Magyar Nemzet
2026. 10. 18. 11:34
A franciaországi Limoges-ban felgyújtották a városházát is Fotó: PASCAL LACHENAUD Forrás: AFP
1/19Tirana, Albania

Ez történt a Milánó városközpontjában található Dóm térnél is, ahol tüntetők és rendőrök csaptak össze szombat délután. Az órákig tartó utcai harcban a rendfenntartók vízágyúval és könnygázzal próbálták kiszorítani a tüntetőket, akik kövekkel, üvegekkel dobálták a rendőröket — számolt be róla a távirati iroda. Tüntetők csoportjai eközben barikádokat emeltek az utcai terelőkordonokból, míg társaik a II. Viktor Emánuelről elnevezett galériát is el akarták foglalni, ahonnan gumibotos rohamrendőrosztag távolította el őket.

A több ezer demonstráló az Olaszország a tereken elnevezésű országos megmozdulásra érkezett, amelyet a legnagyobb szakszervezet, a CGIL hirdetett meg a fogyasztói árak emelkedésével szemben, a Franciaországban és Albániában is tartott tüntetésekkel szolidaritásban.

A menetből kiváló, teljesen feketébe öltözött tüntetők csoportjai, miközben támadást indítottak a rendőrök ellen, kirakatokat törtek be, buszmegállókat vertek szét, az utcai teraszok székeit és asztalait dobálták.

Giuseppe Sala milánói polgármester szerint

a tüntetés indokai teljesen érthetőek, a hatóságokkal szembeni erőszak és a város pusztítása viszont elfogadhatatlan.

Giorgia Meloni kormányfő a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben azt emelte ki, hogy nagy tisztelettel tekint az olaszországi utcákon békésen tüntetőkre, de „nem számít jognak városaink tűzzel, vassal történő pusztítása”.

Meloni az ellenzéket arra kérte, foglaljon egyértelmű állást, tétovázás nélkül ítélje el az erőszakot. Mindeközben Bolognában, a város központi pályaudvara előtt fiatalok kövekkel támadtak rendőrökre, akik vízágyúval válaszoltak, és Torinóban is voltak összecsapások. Maurizio Landini, a CGIL főtitkára november 20.-ára általános sztrájkot hirdetett meg a jobbközép kormány alternatívájának megépítésére.

Baloldali rendbontók, gyújtogatások, fosztogatások   

Százezrek vettek részt szombaton a francia nagyvárosokban a megélhetési problémák elleni tiltakozásul az egykori sárgamellényesek és a diákok által meghirdetett felvonulásokon, miközben ultrabaloldali csoportok országszerte összecsaptak a rendfenntartókkal, középületeket támadtak meg, gyújtogattak, üzleteket fosztogattak.

A szervezők szerint országszerte 800 ezren, Laurent Nunez belügyminiszter tájékoztatása szerint 550 000 vonultak utcára, közülük Párizsban 110 ezren. Az anarchisták Párizsban teljes utcákat módszeresen feldúltak, mondta a BFM hírtévében Emmanuel Grégoire szocialista főpolgármester, aki szerint a fővárosban történt erőszak, gyújtogatások és fosztogatások mérlege óriási mértékű — írta a távirati iroda. 

Nunez esti sajtótájékoztatóján elmondta:

mintegy négyszáz ultrabaloldali rendbontót vettek őrizetbe országszerte.

 

Felgyújtották a déli Limoges-ban a városházát, az épület a rendőrség tájékoztatása szerint teljesen legégett, és gyújtogattak a francia Alpokban található Grenoble központjában és a közép-franciaországi Lyon főterén található turisztikai hivatalban.

Feketébe öltözött rendbontók elfoglalták a prefektus irodáját a délnyugati Bordeaux-ban, behatoltak a déli Marseille és az északi Lille polgármesteri hivatalába, ahol irodákat fosztottak ki és gyújtogattak.

Marseille belvárosában tucatnyi üzletet kifosztott a rendőrség szerint 7-8 ezer ember, ahogy Bordeaux-ban is.

A déli Nizzában is tucatnyi üzletet kifosztottak feketébe öltözött emberek. A közép-franciaországi Saint-Etienne-ben egy demonstráló kezét letépte egy rendőrségi gránát, amelyet felvett a földről, miután a rendvédelmi szervek a tüntetők közé dobták az oszlatáshoz.

Nincs helye az erőszaknak (…) mindannyian összefogunk a káosz szítóival szemben, akik kizárólag az intézményeink lerombolására törekednek, és akadályozzák azokat, akik békésen fejezik ki követeléseiket

— írta Emmanuel Macron köztársasági elnök az X közösségi oldalon.

Gérald Darmanin igazságügyminiszter arra kérte az ügyészeket, hogy rendkívül határozott bírói fellépést kérjenek a Franciaország több városában történt erőszak elkövetőivel szemben. — Példátlan súlyosságú városi erőszak történt ma, és még mindig tart – közölte. 

Megszólaltak az elnökjelöltek 

Hat hónappal a francia elnökválasztás előtt a rendbontásokat a jelöltek is elítélték.

A jobboldal és a középpártok a legnagyobb szigort követelik a hatóságoktól, míg a baloldal egy része megkérdőjelezte a kormány rendfenntartási stratégiáját.

A felmérések szerint jelenleg legesélyesebbnek számító jelölt, a jobboldali Marine Le Pen szerint „a jogos társadalmi követeléseket ismételten túszul ejtette a szélsőbaloldal, valamint Jean-Luc Mélenchon képviselőinek beszédei, akik az erőszakot legitimálva, a rendet elnyomásnak, a rendetlenséget pedig jogként kezelve, az országot a káoszba akarják taszítani”.

France, La Fleche, 2026-07-08. The day after announcing her candidacy for the 2027 presidential election, Marine Le Pen (National Rally – RN), accompanied by Jordan Bardella, made her first campaign appearance during a visit to the market in La Fleche, in the Sarthe department. The large number of journalists present, as well as a counter-demonstration, severely disrupted her visit, preventing the candidate from walking through the market aisles and forcing her to remain largely at the entrance. Photograph by Frederic Petry / Hans Lucas. France, La Fleche, 2026-07-08. Au lendemain de l annonce de sa candidature a l election presidentielle de 2027, Marine Le Pen (Rassemblement national - RN), accompagnee de Jordan Bardella, effectue sa premiere sortie de campagne a l occasion d une visite du marche de La Fleche, dans la Sarthe. La forte affluence des journalistes ainsi qu une contre-manifestation ont fortement perturbe son deplacement, empechant la candidate de parcourir les allees du marche et la contraignant a rester en grande partie a son entree. Photographie par Frederic Petry / Hans Lucas. (Photo by Frédéric Pétry / Hans Lucas via AFP)
Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés politikusa. Fotó: FREDERIC PETRY / Hans Lucas

Ugyanakkor Mélenchon, a Lázadó Franciaország baloldali radikális párt jelöltje is elutasította szombat este az erőszakot.

Akik osztoznak a harcunkban, azoknak semmi keresnivalójuk a fosztogatásban, a rombolásban

— fogalmazott. 

Az országban országban hetek óta keringtek a közösségi médiában a felhívások az üzemanyagárakra kivetett adó megemelése miatt 2018-ban kirobbant elitellenes sárgamellényes mozgalom újjáélesztésére, ami a középiskolások egy hónapja tartó tiltakozásaival párhuzamosan fokozódott, miközben fél évvel az elnökválasztás előtt Franciaország a leginkább eladósodott európai országgá vált, és a pénzügyi piacok szoros felügyelete alá került.

Tiranai paradoxon 

Folytatódtak, és szombatra a fővárosban, Tiranában erőszakba torkolltak a tüntetések Albániában is. Az Euronews Albania beszámolója szerint a tüntetők kövekkel dobálták a rendőröket, akik könnygázzal válaszoltak, miközben a megmozdulások ötödik napjukba léptek különös módon épp azon a héten, amikor Marta Kos EU-bővítésért felelős uniós biztos közölte:

Albánia a tagjelölt országok közül élen jár az Európai Unió bővítési folyamatában.

A tiltakozások, amelyek számos városra átterjedtek, azután erősödtek fel, hogy középiskolások és egyetemisták is csatlakoztak ahhoz a szélesebb mozgalomhoz, amely a szocialista miniszterelnök, Edi Rama lemondását követeli korrupciós vádak miatt. A diákok jobb oktatást, nagyobb anyagi támogatást és több, illetve jobb munkalehetőséget is követelnek.

A szélesebb tiltakozáshullámot részben egy Jared Kushnerhez, Donald Trump amerikai elnök vejéhez köthető, vitatott luxusberuházás elleni ellenállás táplálja.

Rama azt mondta, támogatja a diákok és mások jogát a tiltakozáshoz, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a maszkot viselő, üzleteket megrongáló személyek bűncselekményt követnek el. Közölte, hogy a rongálókat felelősségre fogják vonni.

Az öt napja tartó zavargások során 167 embert vettek őrizetbe, és 132 rendőr megsérült.

Rama, aki 2013 óta van hatalmon és jelenleg negyedik mandátumát tölti, kizárta, hogy lemondjon, és azzal vádolta konzervatív ellenfeleit, hogy ők szítják az összecsapásokat.

Edi Rama, Prime Minister of Albania, speaks during a press conference following the EU-Albania Intergovernmental Conference in Brussels, Belgium, on May 26, 2026. (Photo by Daniel Gnap/NurPhoto) (Photo by Daniel Gnap / NurPhoto via AFP)
Edi Rama albán kormányfő. Fotó: DANIEL GNAP / NurPhoto

Borítókép: A franciaországi Limoges-ban felgyújtották a városházát (Fotó: AFP / PASCAL LACHENAUD) 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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