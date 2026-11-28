Messi tehetetlen volt, lehet, hogy kár volt elfeledkezni a magyar csapattársról
A 2025-ös végső siker után idén hamar véget ért az Inter Miami szereplése az MLS-rájátszásban. Lionel Messi csapata keleti második kiemeltként gólt sem szerzett a Columbus Crew elleni két mérkőzésen. Messi magyar csapattársa, Pintér Dániel most sem kapott lehetőséget, honfitársaink közül Gazdag Dániel van még versenyben csapatával az MLS-bajnoki címért.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en