Vitézy Dávid azonnali lemondását követeli a Fidesz a veszélyes vonatok miatt
Az utasok már hónapokkal a mezőkövesdi vonatbaleset előtt jelezték, hogy gond van az InterCityk ajtajaival, a jelzések nyomán azonban nem történt intézkedés – írja közleményében a Fidesz. A párt felszólította Vitézy Dávid közlekedési minisztert, hogy még ma jelentse be a lemondását.
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