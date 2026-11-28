Eddig nem publikált történetekkel és exkluzív videóinterjúkkal emlékeznek Sinkovits Imrére egykori pályatársai
Archív fényképekkel, személyes tárgyakkal, színházi jelmezekkel és pályatársak visszaemlékezéseivel idézi fel Sinkovits Imre életét és pályafutását a Magyar Színház új, állandó kiállítása. Az ezerarcú színészlegenda című tárlat péntektől ingyenesen látogatható az előadások idején.
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