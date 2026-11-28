Tanúként hallgattatná meg az érintetteket

Tényi István a feljelentésében azt is indítványozta, hogy a hatóság szerezze be a minisztérium támogatási döntésekkel kapcsolatos teljes dokumentációját, beleértve a szakmai bizottságok javaslatait, a kedvezményezettek listáját, a támogatási szerződéseket és a kifizetési iratokat.

Emellett Feuer Yvette tanúként történő meghallgatását is kezdeményezte, valamint az érintett szakmai szervezetek képviselőinek meghallgatását kérte.

A feljelentő szerint azt is tisztázni kell, hogy pontosan kik rendelkeztek döntési jogosultsággal a támogatások felett, és történt-e olyan kötelezettségvállalás, amelynek nem volt megfelelő jogszabályi vagy pénzügyi alapja.

A beadványban Tényi a hűtlen kezelés mellett az esetleges hivatali visszaélés gyanújának vizsgálatát is kérte, amennyiben a hatóság olyan adatokat talál, amelyek ezt megalapozzák.

Már korábban is felmerült a büntetőeljárás lehetősége

A Magyar Nemzet korábbi összefoglalójában arról számolt be, hogy a pénzosztás miatt Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselő is feljelentést helyezett kilátásba, amennyiben a minisztérium a támogatások körülményeinek tisztázása nélkül megkezdi a kifizetéseket. A politikus hűtlen kezelés és esetleges tiltott pártfinanszírozás gyanúját vetette fel.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász ugyancsak arra hívta fel a figyelmet, hogy az év végi időszűke önmagában nem ad kielégítő magyarázatot a nyílt pályáztatás mellőzésére. A szakértő szerint bizonyos törvényi feltételek fennállása esetén akár a hűtlen kezelés vagy a hivatali visszaélés lehetősége is vizsgálható.

A botrány nyomán Tarr Zoltán miniszter már bejelentette, hogy a támogatások folyósítása előtt ismételten áttekintik a döntéshozatali folyamatot, de Nagy Ervinékre Cserhalmi György is kiakadt. A Nemzet Színésze a Blikknek nyilatkozva hatalmas hibának nevezte a pályáztatás nélkül odaítélt támogatások ügyét, és élesen bírálta, hogy a nyilvánosság továbbra sem tudhatja, kik és milyen célra részesülnek a közpénzből.