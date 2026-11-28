Szerényi Gábor rajza



És e sokféléből Kázmér fölöttébb sokfélét kóstolt már, evett Peruban tengerimalacot, Kubában krokodilt, Namíbiában kaffert is meg springbockot is, a kalocsai cigánysoron pedig simbálót, és kóstolt békát meg kígyót, utóbbit sütve Kínában és ázva pálinkában, meg vörös kukacot, az meg a tequilában ázott valahol Új-Mexikóban, evett Kázmér lovat is Mongóliában, megevett Kázmér majdnem mindent ennyi utazás és ennyi év alatt, de azért megmaradt a csirke-disznó-marha háromszögben, és csak a birka volt, amit úgy utált, hogy lenyelni sem bírta.

Ette Kázmér a húst, ette a vadakat is, honiakat, vaddisznót, szarvast, fácánt, nyulat, az őzet nem szerette, de azt is megette, ha elébe tették, ette Kázmér a húst pörköltnek, paprikásnak, ette sütve és főve és rántva és darálva és pástétomnak, és szerette nyersen, ha tatárról volt szó, de most csak állt a konyha közepén, kezében egy jókora oldalassal, és azon töprengett, ezt hogy a ménkűbe kéne megenni.

– Tépett húst csinálok belőle! – mondta ki végül a szentenciát, és olyan büszke lett magára, mintha feltalálta volna a másnaposság legbiztosabb ellenszerét.

És akkor nekilátott Kázmér ennek a dolognak, ennek a tépett húsnak.

Egy jó nagy és mély alkalmatosságot kerített, és elkészítette a pácot. Maréknyi sót, sok borsot, oregánót, majoránnát, köményt és római köményt hajigált a tálba, majd felöntötte úgy két deci olívapogácsa-olajjal – a rendes olívát tartogassuk egyébre! –, öntött bele gondolomformán szójaszószt, worcestert, „amennyit felvett”, hogy megidézze drága nagymamáját is, ezzel a meghatározással, azután a legvégén két evőkanálnyi méz és ugyanennyi mustár került még a tálba, aztán Kázmér puszta kézzel összekamatyolta a gezemicét, aztán jó alaposan megfürdette benne az oldalast, megfürdette, bedörzsölte, aztán a 130 fokra felmelegített sütőbe tolta, de előbb még ráöntötte az összes gezemicét, ami a fürdetés-dörzsölés után megmaradt a tálban.

Otthagyta Kázmér ezt a dolgot, a sütőben, százharminc fokon, négy óra hosszára. Négy óra alatt meg olvasgatott. Előbb Dudorász Petit, utána Mese a zöld füvönt, meg még fölment a dolgozóba és leemelte a polcról Byung-Chul Hantól A kiégés társadalmát. Beleolvasgatott, sokadszor már, és felelevenítette a legkedvesebb gondolatokat belőle. Ezeket: „A depresszív egyén panasza – semmi sem lehetséges – csak olyan társadalomban fordulhat elő, amely azt hiszi, hogy semmi sem lehetetlen.”

Hibátlan. Csakúgy, mint ez: „A szabadság mai válsága abban áll, hogy egy olyan hatalmi technikával van dolgunk, amely nem tagadja vagy elfojtja a szabadságot, hanem kizsákmányolja. A szabad választás az ajánlatok közti szabad választás javára semmisül meg. Szabadnak lenni annyi, mint a kényszerektől szabadnak lenni. Mármost ez a szabadság, amely a kényszerek ellentéte kellene legyen, maga is kényszereket hoz létre. Az olyan pszichés betegségek, mint a depresszió vagy a kiégés, a szabadság mély válságának kifejeződései. Patologikus tünetei annak, hogy ma a szabadság többszörösen kényszerbe csap át.”

– Hát így… – gondolta Kázmér, és azzal hízelgett magának, hogy kezdi megérteni a Z generációt, ami elég fontos lépés az elfogadás felé vezető úton, ami persze még semmiképpen sem egyenlő a megszeretéssel.

Mire eddig eljutott, elkészült az oldalas. Kázmér kivette a sütőből, és leellenőrizte, minden rendben ­van-e, vagyis a csont kihullik-e saját súlyánál fogva a húsból.

Kihullott.

Kázmér a tepsiben maradt szaftba krumplit hajigált, és azt visszatolta a sütőbe. Majd a csontokat kihúzogatta, a húst összetépkedte és beletette egy tálba. A fölséges szaftban megsült krumplit egy másik tálba. És készen lett a vacsora. És fölséges lett. Ezt Kázmér gyönyörűséges asszonyának szeme ragyogása is megerősítette. Egy palack Primitivo lehelte ki a lelkét a hús mellé.

Kázmér pedig örömmel nyugtázta, hogy öregedő, kifutó szériaként ők még egy másik világ gyermekei, egy másik szabadság őrzői, akik még hisznek a lehetetlenben is, a transzcendensben is, és hiszik a Gutenberg-galaxis örökkévalóságát.

S hogy Dudorász Peti bizony fiú, és az is marad. Miképpen a zöld füvön mesélgető jó magyar, ordas csikar kurucok is férfiak, és jelen állás szerint azok is maradnak. A tépett hús meg tépett hús, és nem képzeli magát babapiskótának.

Fene megette a maradi fajtáját…