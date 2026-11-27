Madách Színház Fotó: Nemeth Andras Peter

Szirtes Tamás életműve többet érdemelt volna

Gy. Németh Erzsébet külön is méltatta a Madách Színház leköszönő igazgatójának munkásságát. Emlékeztetett arra, hogy a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész nem egyszerűen vezetett egy színházat, hanem meghatározó szerepet játszott annak arculatának kialakításában és a hazai musicaljátszás megteremtésében. A színház közönségsikerei és mai karaktere elválaszthatatlanok az igazgató több évtizedes tevékenységétől.

A politikusok jönnek-mennek. A jelszavak változnak. De egy életművet nem lehet pályázati pontozással eltüntetni

– írta a DK-s politikus, aki bejegyzése végén köszönetet mondott Szirtesnek, hangsúlyozva: a taps továbbra is neki jár.