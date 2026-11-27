Orbán Balázs megjegyezte, itthon már néhány hónap alatt láthatóvá vált a beruházások megtorpanása, a munkanélküliség emelkedése, és az, hogy az Európán kívüli befektetők elkerülik az országot. Úgy fogalmazott, hogy a diplomácia nem fotózkodásból és látványelemekből áll, hanem a lakosság boldogulását segítő megállapodásokból, és bírálta, hogy helyette szerinte látványpolitika és személyeskedő, múltbeli, szexuális jellegű témák kerültek előtérbe, amit Magyarország és a magyar emberek megalázásának és hosszú távon fenntarthatatlannak nevezett.