Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke többször hangsúlyozta, hogy a sportolóknak nem szabad megfizetniük kormányaik tetteiért, és az indulási jogot nem korlátozhatja az útlevél vagy a politikai beavatkozás. Ezzel összhangban a NOB 2026 júliusában ideiglenesen feloldotta az Orosz Olimpiai Bizottság felfüggesztését, megnyitva az utat a 2028-as Los Angeles-i olimpia kvalifikációs sorozatai előtt – bár a zászló- és himnusztilalmat egyelőre fenntartotta.

Európa megosztott ebben a kérdésben, és a kormányok néha elfeledkeznek a sport autonómiájáról. Elfelejtik, hogy a legfontosabb az, hogy minden sportoló részt vehessen a versenyeken

– figyelmeztetett Spyros Capralos, az Európai Olimpiai Bizottságok elnöke, aki szerint az európai beutazási tilalmak a 2027-es isztambuli Európa Játékok olimpiai kvalifikációs rendszerét is veszélybe sodorhatják.

Különösen éles feszültséget okoz a frontot megjárt orosz katonák sportversenyeken való szereplése. Az orosz sportminiszter szeptemberi közlése szerint már több mint 70 háborús veterán szerepel az orosz válogatottakban, és Moszkva a paralimpiai csapatokba is be kívánja emelni az Ukrajnában harcolt katonákat. Miközben az EU új vízumirányelvei kimondottan tiltják az orosz fegyveres erők tagjainak beutazását, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) közölte: a mozgalom a második világháborús sérült veteránok rehabilitációjából nőtt ki, így nincs szabályuk a volt katonák kizárására, és nem feladatuk erkölcsi ítéletet mondani felettük.

Lázadások és sportági dominóhatás

A nemzetközi sportszövetségek engedékenységét több jogi és sportági döntés is felgyorsította az elmúlt hónapokban. A torna, a súlyemelés és a sakk mellett a Nemzetközi Síszövetség (FIS) is több mint 400 orosz és belarusz sportolónak és stábtagnak adott semleges indulási engedélyt, a cselgáncsozóknál pedig már teljes jogú, nemzeti zászló alatti visszatérésről döntöttek.

A legnagyobb felháborodást azonban a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) október 30-i ítélete váltotta ki, amely jogi alapokra hivatkozva hatályon kívül helyezte a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) tiltását, és visszaengedte az orosz válogatottakat a 2026–2027-es szezon versenyeire. A döntés azonnali ellenállást szült:

Hét európai válogatott – Finnország, Svédország, Csehország, Norvégia, Ausztria, Dánia és Lettország – bejelentette, hogy részt vesz ugyan a jövő májusi, németországi világbajnokságon, de nem hajlandó jégre lépni Oroszország ellen . Ez azt jelenti, hogy a 16 csapatos mezőny közel fele bojkottálja az orosz meccseket.

– Finnország, Svédország, Csehország, Norvégia, Ausztria, Dánia és Lettország – bejelentette, hogy részt vesz ugyan a jövő májusi, németországi világbajnokságon, de . Ez azt jelenti, hogy a 16 csapatos mezőny közel fele bojkottálja az orosz meccseket. Kanada kormánya közölte, hogy nem engedi be az orosz csapatot a jövő hónapban esedékes junior világbajnokságra.

közölte, hogy nem engedi be az orosz csapatot a jövő hónapban esedékes junior világbajnokságra. A főszponzor Skoda pedig jelezte, hogy felülvizsgálja a torna támogatását.

Januárban folytatódik az orosz sportolók kálváriája

A mostani patthelyzet arról árulkodik, hogy a 2022-es ukrajnai inváziót követően bevezetett egységes sportdiplomáciai blokád 2026 végére látványosan megbomlott. Miközben a bíróságok és a világszövetségek a sportolók egyéni jogaira hivatkozva fokozatosan lebontják a korlátokat, a nyugati államok saját szuverén eszközeikkel – vízumtilalmakkal, pénzügyi szankciókkal és bojkottokkal – próbálják megakadályozni a visszatérést.