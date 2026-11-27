A másik fő napirendi pont az Európai Bizottság november 18-i javaslata volt, amely a korábban elfogadott 90 milliárd eurós támogatási hitelen felül legfeljebb 45 milliárd eurós kiegészítő pénzügyi támogatást biztosítana Ukrajnának 2027-ben.

António Costa hajnali sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a javaslatot 24 tagállam támogatta, Németország ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy mind a 27 tagállam vegye ki a részét Ukrajna finanszírozásából.

Fotó: FREDERIC SIERAKOWSKI

Szorít az idő a hétéves költségvetésnél

Az EU többéves pénzügyi keretének elfogadásához mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása, valamint az Európai Parlament egyetértése szükséges. A brüsszeli csúcs előtt néhány nappal, november 23-án Pozsonyban Robert Fico szlovák kormányfő meghívására egyeztettek a visegrádi négyek, valamint Christian Stocker osztrák kancellár is, hogy összehangolják fellépésüket a hagyományos agrár- és felzárkóztatási támogatások védelmében.