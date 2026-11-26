Micsoda meglepetés: elutasította az ügyészség a Magyar Péter elleni feljelentéseket
Elutasította a Fővárosi Nyomozó Ügyészség a Magyar Péter miniszterelnök ellen zsarolás és kapcsolati erőszak gyanúja miatt tett feljelentést – közölte az MTI megkeresésére a Központi Nyomozó Főügyészség. A beadványt Ékes Ilona, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője nyújtotta be Varga Judit volt igazságügyi miniszter parlamenti meghallgatásán elhangzott kijelentései alapján. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy az ügyben korábban feljelentést tevő Tényi István beadványát is elutasították.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en