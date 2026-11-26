Az első csoportkörből hozott (német Füchse Berlin elleni) eredményekkel együtt hét ponttal álló és ezzel éllovas veszprémiek jövő szerdán a német Melsungent fogadják, azelőtt szombaton Balatonfüredre látogatnak az NB I-ben. A BL-negyeddöntőbe a csoportok első négy helyezettje jut, az ötödikek átkerülnek az Európa-ligába.
Férfikézilabda BL, középdöntő, 2. forduló, I. csoport:
- One Veszprém HC–Aalborg HB (dán) 28-28 (12-12)
- Füchse Berlin (német)–MT Melsungen (német) 20.45
- Paris Saint-Germain (francia)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 20.45
- Az állás: 1. Veszprém 7 pont/4 mérkőzés, 2. PSG 5/3, 3. Aalborg 4/4, 4. Melsungen 2/3, 5. Plock 2/3, 6. Füchse 0/3